Ministrul Bogdan Ivan prezintă probe că avem, într-adevăr, cea mai scumpă energie din Europa: "Lucrăm deja la măsuri care să reducă presiunea asupra gospodăriilor" VIDEO

Autor: Mihai Diac
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 23:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan - FOTO HEPTA

Ministrul Bogdan Ivan a revenit asupra declarației sale în care recunoștea că românii plătesc cea mai scumpă energie din Europa și a prezentat sursele pe care și-a fundamentat afirmația.

"În ultimele zile, declarația mea potrivit căreia România are unul dintre cele mai mari prețuri la energie din Europa — chiar cel mai ridicat raportat la puterea de cumpărare a stârnit numeroase reacții. Unii au spus că exagerez. Alții au spus că „nu se poate”. Dar cifrele vorbesc de la sine", explică ministrul Ivan într-o postare pe Facebook, în ziua de 14 octombrie 2025.

Ministrul precizează că s-a bazat pe date "din surse oficiale și independente, recunoscute la nivel european".

Conform acestor date, Bucureștiul se află pe locul 11 între cele 33 de capitale analizate, cu un preț mediu de 27,5 eurocenți/kWh, adică peste media UE, care este de 25,4 eurocenți/kWh.

"Cu alte cuvinte, românii plătesc cel mai mare preț real pentru energie, raportat la puterea de cumparare, din Uniunea Europeană", explică ministrul Ivan.

"România are unul dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa și cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare. Acesta este adevărul din cifre, nu o interpretare politică.

Este de datoria noastră să recunoaștem problema și să acționăm. De aceea, lucrăm deja la măsuri care să reducă presiunea asupra gospodăriilor și să asigure o piață de energie corectă, stabilă și competitivă", susține ministrul Bogdan Ivan.

