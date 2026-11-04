Prețul energiei electrice – nodul gordian care, odată desfăcut sau tăiat, poate salva starea dificilă a națiunii

Pentru mine, și poate și pentru alți conaționali, a fost o nedumerire decizia premierului Niculescu de a-l propune la Ministerul Energiei pe dl Dumitru Chisăliță. Era în pregătire pentru acest post dl Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, care a plecat în luna mai 2026 din guvern, după moțiunea de cenzură, dar care rămăsese dator cu explicații despre formarea prețului energiei la companiile din subordine, din octombrie 2025. Sau poate n-a fost lăsat să corecteze ce a găsit.

Nu doresc să fac comparații de competență între cei doi. Cred că dl Niculescu a avut argumente solide când a decis introducerea în echipa sa guvernamentală a dlui D. Chisăliță. După cum nu cred că, având deja o experiență anterioară asupra domeniului, aceștia nu știau la ce se angajează, cum a fost cazul celor de la USR, în guvernele anterioare.

La argumentele de mai sus nu există decât o probabilitate mică în care cei propuși să nu fi știut ce sensibil este domeniul energiei și ce impact are în economia națională și în viețile oamenilor.

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Probabil că dl Bogdan Ivan dorea să rezolve restanța rămasă din octombrie trecut, cu materialul înaintat CSAT, rămasă în coadă de pește până azi, cu tot cu prețurile umflate, spre bucuria unora și disperarea marii majorități a cetățenilor.

Dar nu știu ce l-a determinat pe dl D. Chisăliță să preia acest portofoliu în care, de când a venit la conducerea MEE, ne-a comunicat că vor fi creșteri ale facturilor de energie cu 22–27% și că lucrează la lista ajutoarelor pentru persoanele vulnerabile, care să fie înaintată guvernului. Pentru domnia sa, problema prețurilor energiei electrice pare o consecință a achizițiilor, din intern sau din import, care prefigurează creșteri sau scăderi procentuale ale cotațiilor kilowattului, în care nu poate interveni decât ANRE, care ar trebui să reglementeze piața de energie. Atunci apare întrebarea: la ce bun mai există subordonarea societăților de profil din energie, gaze și carburanți la Ministerul Energiei Electrice? Numai pentru posturile din AGA, CA și funcțiile executive? Sau gestiunea patrimoniului și rezultatele exercițiului financiar anual sunt sarcini obligatorii, controlate de Curtea de Conturi și, în principiu, nu e nimic superficial aici. Iar profiturile realizate după 2022 sunt jenant de mari față de starea generală a economiei, consecința reglementărilor necontestate de nimeni, cu rezultat final, o piață dereglementată, necorelată cu puterea de cumpărare a populației, care a generat numeroase falimente în mediul economic, fără șanse de redresare până în prezent.

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Dl premier Luca Niculescu, sunt convins că își dorește ca povara majorărilor de salarii și pensii să fie rezolvată, dar încă nu are de la Finanțe rezultate concrete privind starea bugetului de stat. Abia ieri s-au publicat rezultatele financiare de către MF. Nu știu dacă sunt cele finale sau sunt parțiale.

Dar, tot așa, este posibil ca premierul, anticipând lipsa resurselor suplimentare pentru diversele compensări, indexări (de majorări nu poate fi vorba încă) și încercând să evite noi îndatorări ale guvernului, cu consecințe nefaste asupra deficitului bugetar și a dobânzilor usturătoare, să încerce să rezolve starea dureroasă a nivelului de trai al națiunii printr-o lovitură țintită asupra prețului energiei electrice și, ulterior, și al gazelor. Iar pentru asta era nevoie de un bun cunoscător al piețelor caracteristice, capabil de reglaje fine, care să nu fie rejectat de furnizorii de energie și nici de traderii OPCOM.

Problema care trebuie rezolvată este cum poate fi modificată procedura de formare a prețului energiei, elaborată de ANRE, fără ca furnizorii să obiecteze, fără ca facturile ANRE să mai fie plătite de furnizorii de profil, că așa a stabilit Parlamentul. Pentru că singurul mod de a realiza corecția este prin prețul real de cost al produsului, la care pot fi adăugate adaosuri comerciale, diverse și neprevăzute, dar nu de natură să dubleze rezultatul. Or, din rezultatele la 9 luni și din cele ale anilor anteriori, din 2021 încoace, cifrele profitului și ale indemnizațiilor de conducere din aceste firme au crescut. Numai rezultatul publicat la 9 luni arată o creștere cu cel puțin 60% față de 2025. Oricât s-ar dori ca asta să se fi datorat unui management eficientizat, nu ține. Pentru cine a lucrat cu bugete mari și investiții mari, nu poate fi un secret și nu este real fără investiții financiare și materiale serioase.

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Dl Dumitru Chisăliță are toate calitățile pentru a putea reface echilibrul rupt din timpul dlui Virgil Popescu. A fost director al Romgaz, a fost în CA-uri din companii mari, este expert în domeniul gazelor, a coordonat AEI ani buni. Problema cea mai gravă este dacă va fi lăsat să refacă prețul energiei și gazelor, pentru că va fi o gaură majoră în încasările la buget, pe care ANAF-ul nu este sigur dacă o poate acoperi printr-o mai bună colectare. Poate aici și materialul dlui Bogdan Ivan s-ar putea să-i fie de folos. Pentru că CSAT-ul pe energie promis nu s-a mai întâmplat.

Odată coborât prețul energiei, problema consumatorilor vulnerabili dispare, problema costurilor în procesele economice se diminuează, relansarea producțiilor aducând și mai mulți bani la bugetul de stat, iar consumul populației crește datorită banilor economisiți din facturile umflate din anii trecuți și reintroduși în piață, bugetul statului fiind iar alimentat cu impozitele pe consum. Iar investitorii strategici, precum Renault, pot relua producția în site-urile puse în stand-by de prețul energiei.

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Greu de realizat, dar, cred eu, este cea mai simplă și sigură cale ca guvernarea Luca Niculescu să pornească din nou motoarele economiei, să readucă speranțele în viața populației, copleșită de taxele, impozitele și facturile guvernării anterioare.

Iar dl Dumitru Chisăliță va deveni erou în guvernarea mixtă, salvând și bugetul statului, și economiile personale ale celor pe care a jurat să-i slujească cu devotament. Dacă nu pentru asta s-a dus în acel post, ar fi bine să renunțe. Timp pentru alte opțiuni poate domnia sa mai are, noi nu mai avem.

Opinia mea nu are ca argument de susținere decât dorința de a ieși din marasmul în care ne-au băgat politicienii. Și asta pentru că a doua variantă, corelarea veniturilor cu prețurile utilităților, ar crește și mai mult deficitul bugetar, iar inflația ar face din corelarea realizată un coșmar, care va fi suportat tot de noi, contribuabilii.

Și, parcă, ar fi mai frumos dacă soarele ar răsări, din nou, și pe strada noastră.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

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