Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au coborât luni, 16 ianuarie, la cel mai redus nivel de după luna septembrie 2021, în condiţiile în care depozitele pline din China îi obligă pe furnizori şi îşi trimită cargourile încărcate cu gaze lichefiate spre continentul european, transmite Bloomberg.

Cotaţiile futures la gaze naturale au scăzut luni chiar şi cu 15%, ducând declinul înregistrat de la începutul anului până la 27%. Importatorii chinezi încearcă să direcţioneze spre Europa livrările programate pentru lunile februarie şi martie, pe fondul preţurilor reduse şi stocurilor mari de pe piaţa chineză. Aceste informaţii au calmat îngrijorările că relansarea economiei chineze va stimula cererea de gaze astfel că navele încărcate cu GNL vor fi redirecţionate dinspre Occident spre China.

La hub-ul de gaze TTF din Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, în jurul orei 3.49 p.m. cotaţiile futures la gaze erau în scădere cu 14% până la 55,48 euro pentru un Megawatt, după ce au scăzut timp de cinci săptămâni la rând.

O perioadă prelungită de temperaturi ridicate a fost unul din principalele motive pentru această scădere. Chiar dacă un val de frig este prognozat pentru această săptămână, este foarte posibil să fie unul scurt şi insuficient de puternic pentru a reduce stocurile de gaze care abia au fost folosite pe parcursul ultimei luni pe măsură ce cererea a fost ţinută sub control iar importurile de gaze lichefiate sunt la un nivel ridicat.

"Pentru moment nu se întrevede un sfârşit la scăderile de pe piaţa europeană a gazelor. Situaţia de panică de anul trecut a fost înlocuită de încrederea că Europa va trece de iarnă fără nicio problemă de aprovizionare", susţin analiştii de la firma de trading Energi Danmark A/S.

Cu toate acestea, există unele semnale de avertisment că criza declanşată de reducerea semnificativă a livrărilor de gaze naturale ruseşti spre Europa este departe de a se fi încheiat. Europa a fost "norocoasă" că vremea a ţinut cu ea dar aprovizionarea sa rămâne expusă la evenimentele geopolitice, a avertizat preşedintele firmei Iberdrola SA, Ignacio Sanchez Galan. Chiar dacă preţurile la gaze au scăzut, ele sunt totuşi peste media multianuală pentru această perioadă a anului.

Pentru moment însă piaţa europeană a gazelor naturale primeşte o mână de ajutor şi din partea regenerabilelor. Graţie energiei electrice produsă din surse regenerabile, Europa foloseşte mai puţine gaze naturale pentru a produce electricitate. Datele oficiale arată că, sâmbătă, turbinele eoliene din Germania a produs o cantitate record de electricitate o situaţie similară înregistrându-se în Marea Britanie.

Natural gas prices in Europe (Amsterdam) now totally collapsing. We are currently at 55 EUR/KWh. That is a reduction of 85% in less than 5 months. #NaturalGas pic.twitter.com/vTW6wppPpC