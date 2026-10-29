Prețul gazelor în Europa a atins 100 de euro/MWh, pentru prima dată după criza energetică din 2022. Impactul va afecta consumatorii casnici în anul 2027

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 28 Octombrie 2026, ora 22:48
718 citiri
Prețul gazelor în Europa a atins 100 de euro/MWh, pentru prima dată după criza energetică din 2022. Impactul va afecta consumatorii casnici în anul 2027
Conducte de gaze - FOTO Transgaz

Prețul de referință al gazelor naturale în Europa a atins miercuri, 28 octombrie 2026, pentru scurt timp, pragul de 100 de euro pe megawatt-oră (MWh), pentru prima dată din decembrie 2022.

Această scumpire are loc pe fondul perturbării livrărilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Orientul Mijlociu și al nivelului redus al rezervelor europene înaintea iernii, transmite Reuters.

Contractul cu livrare în luna următoare, tranzacționat la hubul olandez TTF, a urcat cu aproximativ 4%, atingând temporar 100 de euro/MWh. Cotațiile gazelor europene sunt în prezent de aproximativ trei ori mai mari decât înaintea izbucnirii războiului cu Iranul.

Conflictul din Orientul Mijlociu a restrâns oferta mondială de GNL și a intensificat concurența dintre cumpărătorii internaționali. Analiștii estimează că Europa s-ar putea confrunta cu încă cel puțin un an de prețuri ridicate, chiar dacă războiul se încheie și temperaturile din această iarnă rămân moderate.

Situația este agravată de nivelul scăzut al stocurilor. Depozitele europene de gaze sunt umplute în proporție de aproape 75%, iar cele din Germania de aproximativ 60%, niveluri semnificativ inferioare celor de anul trecut. Potrivit Rystad Energy, importurile europene de GNL au fost cu 30% mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut în săptămâna încheiată la 9 octombrie.

Creșterea prețurilor gazelor se transmite și pieței electricității. Contractele pentru livrarea energiei electrice în Germania în anul următor au urcat la 159,30 euro/MWh, cel mai ridicat nivel din iunie 2023, în timp ce echivalentul francez a ajuns la 122,50 euro/MWh, aproape de maximul ultimilor doi ani.

Industriile energointensive, precum cea chimică, producția de îngrășăminte și siderurgia, sunt printre cele mai afectate. Unele companii și-au redus deja producția, deoarece achiziționează gaze la prețuri apropiate de cele de pe piața angro, resimțind imediat majorarea costurilor.

Pentru consumatorii casnici, impactul va deveni mai vizibil în 2027, întrucât tarifele din contractele de furnizare se ajustează cu întârziere. În Germania, ofertele de gaze pentru clienții noi s-au scumpit deja cu 55% de la începutul anului, iar în Marea Britanie facturile la energie sunt așteptate să crească din nou în ianuarie.

Directorul general al producătorului norvegian Equinor a avertizat că un episod de frig intens ar putea provoca o nouă creștere abruptă a prețurilor în această iarnă.

Deși cotațiile rămân mult sub recordul de aproximativ 340 de euro/MWh înregistrat în august 2022, revenirea la pragul de 100 de euro reprezintă o presiune majoră asupra economiei europene. Potrivit Comisiei Europene, guvernele UE au cheltuit deja 17,9 miliarde de euro în 2026 pentru a atenua efectele scumpirii petrolului și gazelor asupra populației și companiilor.

Cât îi costă pe români minivacanța de 1 Decembrie în țară, dar și în străinătate. Prețurile pot ajunge la cateva mii de lei pentru două persoane
Cât îi costă pe români minivacanța de 1 Decembrie în țară, dar și în străinătate. Prețurile pot ajunge la cateva mii de lei pentru două persoane
Anul acesta, minivacanța de 1 Decembrie aduce angajaților 4 zile libere consecutive, de sâmbătă, 28 noiembrie, până marți, 1 decembrie 2026. Vacanța cuprinde inclusiv ziua de 30 octombrie,...
Cine a cheltuit suma colosală de 6 miliarde de dolari să ridice unul dintre zgârie-norii din New York VIDEO
Cine a cheltuit suma colosală de 6 miliarde de dolari să ridice unul dintre zgârie-norii din New York VIDEO
Noua clădire construită pe Park Avenue are numai puțin de 60 de etaje și 423 de metri înălțime, fiind pe locul 6 între cei mai mari zgârie-nori din orașul american New York. Experții au...
#pret gaze Europa, #pret gaze, #criza energetica, #GNL, #export gaze, #razboi SUA Iran Israel , #gaze naturale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Radu Dragusin a dat lovitura: a incasat 15.000.000Euro
Adevarul.ro
"Este un om genial". Putin il lauda pe Elon Musk. Kremlinul promoveaza propriul rival pentru Starlink
DigiSport.ro
E oficial! Premiu istoric in fotbal: a fost ales "cel mai bun Balon de Aur din toate timpurile"

Fără Filtru Ep. 99 - Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania: cel puțin 64 de morți

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cât îi costă pe români minivacanța de 1 Decembrie în țară, dar și în străinătate. Prețurile pot ajunge la cateva mii de lei pentru două persoane
  2. Cine a cheltuit suma colosală de 6 miliarde de dolari să ridice unul dintre zgârie-norii din New York VIDEO
  3. Un oraș a atras peste 330.000 de turiști români: A dat lovitura, peste 15 milioane de vizitatori din întreaga lume în 2026
  4. Prețul gazelor în Europa a atins 100 de euro/MWh, pentru prima dată după criza energetică din 2022. Impactul va afecta consumatorii casnici în anul 2027
  5. Windows 11 va putea testa viteza internetului direct din sistem, fără site-uri externe
  6. Andrei Caramitru: "PSD a cerut 60 de miliarde de ron la rectificare. Adica bani de spart pana la sfârșitul anului". Dacă nu acceptă, ministrul Nazare ar putea fi schimbat
  7. Energia solară este pe cale să depășească energia nucleară la nivel mondial. Pragul de 10% ar putea fi atins în 2026
  8. Apple lansează iMac cu M6. Noul model vine cu ecran 4.5K, Wi-FI 7 și un salt mare de performanță pentru AI
  9. Breșă de securitate la una dintre cele mai mari companii: 2,6 milioane de înregistrări ale clienților au fost expuse
  10. Starlink, spionaj direct din satelit. O firmă israeliană ar fi folosit reclame pentru a localiza utilizatori