În plină perioadă de scumpiri, ministrul Energiei a vorbit și despre prețul gazelor. La ce facturi să se aștepte românii

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a vorbit joi, 28 august, despre facturile la gaze ale românilor, dar și despre faptul că la energie electrică lucrează pentru scăderea prețului la consumatorul final, prin mecanisme prin care se reglează atât piața, cât și creșterea capacităților de producție.

”Gazele nu se scumpesc. La energie electrică lucrăm să scădem prețul la consumatorul final, prin mecanisme prin care reglăm atât piața, cât și creșterea capacităților de producție”, a spus Bogdan Ivan la Antena 3.

El a precizat că cea mai de fond este creșterea capacităților de producție, dar efectele aici o să le vedem începând cu un an și jumătate.

”Am calculat exact pe fiecare proiect în parte, am stabilit responsabili, am făcut personal întâlniri cu toți factorii implicați, îi verific în fiecare săptămână cum evoluează fiecare în aceste proiecte, iar în următorul an și jumătate vom pune în producție la nivel național aproape 2000 de megawați producție”, a mai spus ministrul.

Bogdan Ivan a vorbit și despre situația prețurilor din energie și a spus că, în momentul de față, pregătește pentru a depune în cel mai scurt timp un document strategic în CSAT, care să arate cum a ajuns România aici, dar mai ales cum poate să depășească acest moment, adăugând că statul trebuie să joace rolul activ, nu doar reactiv, să se plângă de piață, de vreme.

”Am decis, am avut discuții cu cei mai importanți oameni din statul român pe această temă, am prezentat-o și în guvern și urmează să o prezint prin documente asumate, iar în momentul de față, pregătesc pentru a depune în cel mai scurt timp un document strategic în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care să arate, din punct de vedere operațional, cum a ajuns România aici, dar mai ales cum poate să depășească acest moment”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la Antena 3.

El a precizat că nu e suficient să spunem că vrem să schimbăm, vrem să investim, fără a veni cu un instrument foarte clar.

”Aici, acest instrument are mai multe componente, odată legislativ, să scurtăm tot ce înseamnă birocrație excesivă și să fie lucrurile foarte clare, din start. Un rol mai puternic al statului, pentru că astăzi statul român are atât companiile care produc energie electrică, are participație majoritară și la companiile care transportă energie electrică, o distribuie sau o furnizează către clientul casnic, și aici cred foarte mult că statul trebuie să joace rolul activ, nu doar reactiv, să se plângă că piața, vremea de afară ne încurcă foarte mult”, a subliniat ministrul Energiei.

