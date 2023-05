Țeapa plafonării gazului metan: 900 de lei în plus la factură anual pentru o locuință. „Prețurile în piață sunt mult sub cele din anul trecut”

Membrii Asociației "Energia Inteligentă" au analizat tarifele practicate obligatoriu de furnizorii de gaz metan din cauza intervenției statului asupra prețului final.

Graficul TTF (Title Transfer Facility) - bursă virtuală de la Amsterdam pentru tranzacționarea gazului metan - arată că în mai 2023 prețurile au ajuns la nivelul aprilie 2021.

Cum a evoluat prețul gazului metan pe bursa de la Amsterdam între aprilie 2021 și mai 2023 FOTO Energia Inteligentă

Membrii asociației au calculat prețul final plătit de consumatorii casnici și industriali din România în lunile de vară comparativ cu tariful potențial dacă piața ar fi fost lăsată liberă.

Tarifele comparative prognozate între iunie 2023 și 2024 în cele două situații: preț liber versus preț plafonat. Rezultă o diferență maximă de 28% în plus în iunie 2023

"În anul 2022 foarte multe voci cereau reglementarea prețului la gaze de ”dragul consumatorilor”, acum este liniște, chiar dacă prețurile în piață sunt mult sub cele din anul trecut.

Prețul plafonat la gaze este astăzi mai mare cu 25% decât prețul pieții la consumatorii casnici și cu 38% mai mare decât prețul pieții la consumatorii non casnici.

Dacă luăm în considerare evoluția prețului lunar previzionat pentru fiecare lună pentru următoarele 12 luni (preț futures TTF), prețul plafonat la gaze este mai mare cu 5% decât prețul mediu al pieții la consumatorii casnici și cu 21% mai mare decât prețul mediu al pieții la consumatorii non casnici", arată economistul Dumitru Chisăliță, președintele Asociației "Energia Inteligentă".

Practica la furnizorii este să achiziționeze gazele în sezonul cald, când prețurile sunt mici și să le vândă în sezonul rece. "Astfel, apreciem că prețul plafonat la va fi mai mare cu circa 15% decât prețul mediu la consumatorii casnici și cu circa 29% mai mare decât prețul mediu la consumatorii non casnici", mai spune Chisăliță.

Asociația a făcut și un calcul al banilor plătiți în plus anual în România, în 2023, din cauza actualului plafon stabilit de statul român pentru prețul gazelor naturale.

"Un consumator casnic care locuiește într-o casă medie ca suprafață și izolație va achita în plus, datorită prețului plafonat, circa 1.500 lei/an. Pentru un apartament încălzit cu gaze, de suprafață medie și izolat termic, va achita în plus datorită prețului plafonat circa 900 lei/an. O societate comercială care are un birou încălzit cu gaze va achita în plus datorită prețului plafonat circa 3.200 lei/an", se mai arată în analiză.

"Așa cum s-a întâmplat și în alte situații în care statul a intervenit (2009, 2018), cu scopul de a proteja consumatorii, aceștia au ajuns la final să achite mai mult decât în lipsa unei astfel de intervenții:

- în anul 2014, la finele perioadei de ”amânare a costurilor reglementate”, demarate în anul 2009, consumatorii reglementați au achitat cu cca 2% mai mult decât în situația în care nu s-ar fi aplicat ”măsura de protejare a consumatorilor”;

-în anul 2020, la finele perioadei de aplicare a OUG 114 consumatorii reglementați au achitat cu cca 8% mai mult decât în situația în care nu s-ar fi aplicat ”măsura de protejare a consumatorilor”", mai scrie Chisăliță.