Noul ministru al Energiei vrea o schemă de sprijin pentru consumatorii de gaze și după 31 martie 2027: "Să nu discutăm de niște creșteri mari de prețuri"

Autor: Mihai Diac
Marti, 03 Noiembrie 2026, ora 20:48
607 citiri
Noul ministru al Energiei vrea o schemă de sprijin pentru consumatorii de gaze și după 31 martie 2027: "Să nu discutăm de niște creșteri mari de prețuri"
Ministrul Dumitru Chisăliță - Foto Asociația Energia Inteligentă, Facebook, 15 octombrie 2026

Noul ministru al Energiei, Dumitru Chisăliță, intenționează să propună continuarea unei scheme de sprijin pentru consumatorii casnici de gaze naturale și după data de 31 martie 2027, astfel încât să nu se poată discuta despre "creșteri mari de prețuri", iar trecerea către o nouă etapă să se facă mai ușor.

Ministrul a explicat, într-un interviu, că va analiza această schemă, astfel încât, până la sfârșitul anului 2026, să existe un obiectiv concret legat de ce se va întâmpla mai departe. În opinia sa, nu se poate discuta despre o trecere dintr-o fază administrativ-reglementată într-o fază de piață, fără să existe un interval de timp.

În ceea ce privește consumatorii vulnerabili, ministrul a afirmat că sunt necesare niște mecanisme care să surprindă în mod real consumatorul vulnerabil, să se meargă țintit către cei care au nevoie să fie ajutați și să nu se mai meargă pe schema prin care se dădeau puțini bani la foarte mulți. Toate aceste lucruri sunt în analiză, astfel încât anul acesta să se vină cu o nouă schemă de sprijin pentru consumatorii vulnerabili.

Referitor la prețurile la energie, Dumitru Chisăliță a subliniat că, pe partea ce ține de Ministerul Energiei, se va veni cu o serie de măsuri, în limita legalității, iar luna aceasta vor putea fi puse pe masă niște lucruri foarte concrete, care să aibă și șansa de a fi validate.

"Avem schema de sprijin pentru gaze naturale până în 31 martie. Intenția mea este de a analiza această schemă și până la sfârșitul anului să avem un obiectiv concret cu tot ce se va întâmpla mai departe. În același timp, nu cred că putem să discutăm de o trecere dintr-o fază administrativ-reglementată într-o fază de piață fără un interval de timp. Nicăieri în lume nu s-a întâmplat lucrul acesta peste noapte. E nevoie întotdeauna să repornești piața. Ca să repornești piața, ai nevoie de timp. Nu poți să faci treaba asta în momentul în care ești în plină iarnă, o iarnă deloc ușoară, și, în același timp, la finele iernii să treci dintr-o piață în altă piață. Din acest punct de vedere, cel mai probabil, propunerea mea va fi de a continua o schemă și după data de 1 aprilie, pe gaze naturale, de așa natură încât, pe de o parte, să nu discutăm de niște creșteri mari de prețuri, pe de altă parte, trecerea către o nouă etapă să se facă într-un mod absolut normal și natural", a explicat ministrul.

Guvernul ia în calcul prelungirea plafonării la gaze și vouchere noi pentru iarnă. "Suntem într-o situație deloc favorabilă"
Guvernul ia în calcul prelungirea plafonării la gaze și vouchere noi pentru iarnă. "Suntem într-o situație deloc favorabilă"
Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat marți, 3 noiembrie, că autoritățile analizează oficial prelungirea schemei de plafonare a prețurilor la gaze naturale pentru a proteja...
Românii riscă să plătească și mai mult pentru gaze și curent, după cea mai mare scumpire din UE. Ce se pregătește pentru facturile din această iarnă
Românii riscă să plătească și mai mult pentru gaze și curent, după cea mai mare scumpire din UE. Ce se pregătește pentru facturile din această iarnă
România a înregistrat cele mai mari creșteri ale prețurilor la electricitate și gaze pentru populație din Uniunea Europeană în primul semestru din 2026, față de aceeași perioadă a...
#pret gaze, #consumatori vulnerabili, #ministerul Energiei, #Dumitru Chisalita, #plafonare pret gaze , #gaze naturale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu a vrut sa divorteze, dupa ce sotia l-a inselat cu Dan Alexa. "Trebuie sa-mi multumesti toata viata"
Adevarul.ro
Fereastra de timp in care Donald Trump va avea putere absoluta indiferent de Congres. Pericolul major pentru UE si Ucraina
DigiSport.ro
A pierdut totul "si inca ceva" din cauza alcoolului. Cum arata marea campioana la 38 de ani: "Ma otravea"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Anularea tuturor măsurilor de austeritate impuse de Bolojan în educație, negociată de sindicate cu premierul Niculescu. Profesorii cer și creșteri salariale de la 1 ianuarie
  2. Noul ministru al Energiei vrea o schemă de sprijin pentru consumatorii de gaze și după 31 martie 2027: "Să nu discutăm de niște creșteri mari de prețuri"
  3. 1.500 de metri, nicio țintă atinsă. Polonia renunță la sistemul pentru tancurile K2PL după teste slabe
  4. Compania care deține Lidl și Kaufland intră într-o afacere neașteptată. În ce domeniu ar urma să activeze
  5. DNSC confirmă că au existat atacuri informatice asupra unor frigidere din magazinele din România. Ce echipamente au "vulnerabilități" și ce măsuri de protecție se pot lua
  6. Toate cele cinci componente esențiale ale codului genetic, descoperite într-un asteroid vechi de 4,5 miliarde de ani
  7. Inteligența artificială ar putea fi folosită pentru atacuri asupra infrastructurii esențiale. Avertismentul autorităților
  8. Ucraina caută o alternativă la Starlink. Nokia discută o rețea de comunicații prin satelit
  9. Deciziile prin care politicienii au sabotat investițiile străine în România: „Brânză bună în burduf de câine”. Lecțiile oferite de Bulgaria și Ungaria
  10. Cât costă acum un credit cu dobândă variabilă și când merită refinanțarea. Care sunt ofertele cele mai bune de pe piața din România în prezent

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru, cu Alice Stroescu,
Fără Filtru Ep. 102 - Alegerile de la jumătatea mandatului îl pun la încercare pe Trump