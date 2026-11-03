Noul ministru al Energiei vrea o schemă de sprijin pentru consumatorii de gaze și după 31 martie 2027: "Să nu discutăm de niște creșteri mari de prețuri"

Noul ministru al Energiei, Dumitru Chisăliță, intenționează să propună continuarea unei scheme de sprijin pentru consumatorii casnici de gaze naturale și după data de 31 martie 2027, astfel încât să nu se poată discuta despre "creșteri mari de prețuri", iar trecerea către o nouă etapă să se facă mai ușor.

Ministrul a explicat, într-un interviu, că va analiza această schemă, astfel încât, până la sfârșitul anului 2026, să existe un obiectiv concret legat de ce se va întâmpla mai departe. În opinia sa, nu se poate discuta despre o trecere dintr-o fază administrativ-reglementată într-o fază de piață, fără să existe un interval de timp.

În ceea ce privește consumatorii vulnerabili, ministrul a afirmat că sunt necesare niște mecanisme care să surprindă în mod real consumatorul vulnerabil, să se meargă țintit către cei care au nevoie să fie ajutați și să nu se mai meargă pe schema prin care se dădeau puțini bani la foarte mulți. Toate aceste lucruri sunt în analiză, astfel încât anul acesta să se vină cu o nouă schemă de sprijin pentru consumatorii vulnerabili.

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Referitor la prețurile la energie, Dumitru Chisăliță a subliniat că, pe partea ce ține de Ministerul Energiei, se va veni cu o serie de măsuri, în limita legalității, iar luna aceasta vor putea fi puse pe masă niște lucruri foarte concrete, care să aibă și șansa de a fi validate.

"Avem schema de sprijin pentru gaze naturale până în 31 martie. Intenția mea este de a analiza această schemă și până la sfârșitul anului să avem un obiectiv concret cu tot ce se va întâmpla mai departe. În același timp, nu cred că putem să discutăm de o trecere dintr-o fază administrativ-reglementată într-o fază de piață fără un interval de timp. Nicăieri în lume nu s-a întâmplat lucrul acesta peste noapte. E nevoie întotdeauna să repornești piața. Ca să repornești piața, ai nevoie de timp. Nu poți să faci treaba asta în momentul în care ești în plină iarnă, o iarnă deloc ușoară, și, în același timp, la finele iernii să treci dintr-o piață în altă piață. Din acest punct de vedere, cel mai probabil, propunerea mea va fi de a continua o schemă și după data de 1 aprilie, pe gaze naturale, de așa natură încât, pe de o parte, să nu discutăm de niște creșteri mari de prețuri, pe de altă parte, trecerea către o nouă etapă să se facă într-un mod absolut normal și natural", a explicat ministrul.

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