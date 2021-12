Ministrul Energiei dezvăluie motivul pentru care a crescut masiv prețul la gaze. Ce legătură are Rusia și cum ar fi putut fi evitată criza

Ministrul Energiei, Virgil Popescu a vorbit marţi, 7 decembrie, la recepţia Staţiei de Uscare Gaze Naturale – Grup 145, Bilciureşti, despre motivul creşterii preţului gazelor naturale.

Ministrul spune că motivul este reprezentat de o speculaţie pe piaţă, făcută de Federaţia Rusă, prin Gazprom şi a arătat că estimează o scădere a preţului la gaze naturale, după această iarnă.

„Cu toţii ştim motivul creşterii preţului gazelor naturale. Este o speculaţie pe piata făcută de Federaţia Rusă, prin Gazprom, s-au redus livrările de gaze prin Ucraina. Se presează practic operaţionalizarea conductei Nord Stream 2.

Noi estimăm că, după perioada de iarnă, odată cu pornirea conductei Nord Stream 2, preţurile gazelor naturale vor scădea”, a afirmat ministrul, precizând că acest lucru se vede şi pe bursele europene, unde preţurile sunt la jumătate pentru primăvară, vară şi chiar iarna anului viitor. Deci, estimăm o scădere a preţului la gaze naturale, după această iarnă”, a spus ministrul.

Popescu a mai arătat că IMM-urile, prin legea adoptată în Parlament, au o schemă de ajutor de stat, prin care primesc osubvenţie atât la energie electrică cât şi la gaze naturale, pentru a trece cu bine peste această iarnă.

Despre liberalizarea preţului la gaze naturale şi la energie electrică, anunţată cu un an şi ceva înainte, ministrul Virgil Popescu nu are absolut nicio legătură cu creşterea preţurilor.”Nu are absolut nicio legătură liberalizarea preţului la gazele naturale cu politica care a fost dusă pentru creşterea preţurilor, cu geopolitica dusă de Federaţia Rusă”, a mai spus el.

Potrivit ministrului Energiei, principala cazuă a creşterii preţului la energie electrică este preţul la gaze naturale, care este preţul marginal.

”Iarna aceasta va fi ca şi iarna trecută, ca şi două ierni în urmă, pentru că avem aceeaşi capacitate de extracţie, ba din contră, mai mare o avem acum, de gaze naturale, din depozite. Singura diferenţă este, dacă aţi observat, nu se mai rezervă anticipat capacităţi de interconectare, de intrare, iar după părarea noastră (..) este o modalitate de a flexibiliza piaţa şi a ţine preţul redus”, a mai spus ministrul Energiei.

