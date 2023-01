Prețul gigacaloriei crește în 2023, în Capitală: ”Va fi în jurul sumei de 1.100 de lei”. Cât vor plăti bucureștenii din tariful final

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat că preţul gigacaloriei va ajunge în 2023 în jurul sumei de 1.100 de lei.

Dan a menţionat că, dacă în 2022 tariful gigacaloriei a fost de 860 de lei, iar cetăţenii au plătit 160 de lei şi primăria a achitat diferența de 700 de lei, în 2023 bucureştenii vor achita 350 de lei, iar municipalitatea 750 de lei.

Nicuşor Dan a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că pentru bucureşteni iarna aceasta este mai bună decât ultimele două, din punctul de vedere al încălzirii, deoarece se înregistrează mai puţine pierderi pe reţea.

“Ca să faci ca oamenii să aibă căldură şi apă caldă - şi acum se simte că iarna asta e mai bună decât iarna trecută şi e mult mai bună decât acum două ierni -, ca să faci asta trebuie să pui bani. Şi noi am pus bani, am şi majorat contribuţia pe care bucureştenii o pun din aceşti bani, fiind în continuare printre oraşele în care locuitorii plătesc cel mai puţin pe termie. (…) Sunt avariile care sunt generate de nişte populişti care nu au alocat banii necesari la momentul potrivit, ani de zile, sunt avarii pe care le remediem, pe care le-am remediat în parte în ultimii doi ani şi e mai bine decât iarna trecută. Parametrul cel mai clar pentru calitatea serviciului este câtă apă se pierde. Se pierde mai puţină apă procentual decât în luna similară a anului trecut şi mai puţină decât în luna similară de acum doi ani”, a explicat primarul Capitalei.

El a precizat şi de ce unii bucureşti au mai puţină căldură în casă.

“E o chestiune de fizică. Azi e bine. Dacă vă uitaţi azi pe graficul pe harta de termoficare, o să vedeţi că sunt puţine probleme. (…) Datele pe care dumneavoastră le primiţi sunt date exacte. Sunt persoane care sunt afectate de avarii şi sunt persoane, mult mai multe, 95, 96, 97 la sută dintre bucureşteni, care nu au problemele astea. (…) Pentru că e nevoie de mai multă căldură şi aceea care ajunge nu ajunge.

Asta e simplu, e fizică. Când este cald afară se pierde, dar cea care nu se pierde şi ajunge e suficientă. Când este frig afară tot se pierde, dar cea care care ajunge nu ajunge la toată lumea. Acei oameni trebuie să se gândească la primarii care ani de zile nu au făcut nimic în direcţia asta. În sfârşit, avem o abordare sistematică, în sfârşit dăm bani, în sfârşit ne-am apucat de lucrări pentru că ei să nu mai sufere. Asta este concluzia”, a transmis Nicuşor Dan.

El a explicat că preţul final al gigacaloriei nu a fost încă actualizat, dar că va fi în jur de 1.100 de lei.

“Există o cerere formulată încă din octombrie de către Termoenergetica către ANRE pentru preţul final al gigacaloriei producţie-transport-distribuţie, care nu are răspuns până în momentul ăsta. În momentul de faţă Termoenergetica facturează preţul de producţie actualizat de către ANRE, că pe ăsta l-a actualizat, şi un preţ de transport şi distribuţie care este mai mic decât cel care este real. (...) Pentru că am ieşit din populism avem nişte tarife rezonabile în sensul că nu avem tariful final pe ceea ce înseamnă gigacalorie, dar el va fi în jurul a 1.100 de lei.

Faţă de anul 2022 când am avut un tarif de 860 de lei din care cetăţenii au plătit 160 în cea mai mare parte a anului, partea de iarnă şi noi am plătit 700, anul ăsta vom fi în situaţia în care o să avem 1.100 tot tariful, din care cetăţenii plătesc 350 şi noi şi primăria plăteşte din banii cetăţenilor 750 de lei. Diferenţa o să fie între 700 anul trecut şi 750 anul ăsta, ceea ce nu este o sumă mare şi noi nu am luat împrumutul ca să plătim cheltuielile curente, am luat împrumutul ca să plătim acele diferenţe de tarif care s-au acumulat şi care anul acesta nu vor mai fi”, a mai afirmat primarul Capitalei.

