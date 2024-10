Lovitură de la Nicușor Dan: "E poate rezonabil să mai creștem puțin cât plătesc bucureștenii"

Mii se blocuri din Capitală rămân frecvent fără alimentare cu apă caldă sau căldură din cauza avariilor din rețeaua de distribuție învechită. Primarul Capitalei se laudă că a schimbat anul acesta 45 de kilometri de conducte și susține că prețul pe care îl plătesc bucureștenii pentru gigacalorie e unul mic.

Invitat luni seară, 30 septembrie, la Digi24, Nicușor Dan a anunțat că încă se lucrează la înlocuirea conductelor și că, atunci când lucrarea va fi încheiată, locuitorii Capitalei vor fi puși să plătească mai mult pentru apă caldă și căldură.

„45 de km de conducte de termoficare sunt deja făcuți în primele luni, din ianuarie până în august. Acum în lucru sunt 18 șantiere care însumează probabil spre 120 - 130 de km. Dar ce o să facem anul acesta? De la 45 de km cât am făcut în primele opt luni o să ajungem la 70 de km. Din momentul acesta o să facem 70 km pe an, cam acesta este ritmul, deci în 2028 o să trecem de 500 km, asta înseamnă jumătate din rețea”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă se scumpește gigacaloria iarna aceasta, edilul a făcut câteva calcule sumare.

"Știți că o să avem un nou consiliu general, cu noul consiliu general o să discutăm bugetul, foarte probabil în luna decembrie a acestui an și e o decizie pe care o să o luăm împreună. Și foarte probabil această decizie nu o să afecteze lunile de iarnă. În momentul de față, gigacaloria costă real 1.000 de lei, aproximativ, din care o treime plătesc bucureștenii, două treimi plătește Primăria, bineînțeles din banii tot ai bucureștenilor, din impozitele și taxele lor. În România, prețul pe care oamenii îl plătesc este între 250 și 600 de lei gigacaloria. Eu vă aduc aminte că până prin anii 2021 sau 2022, bucureștenii plăteau 120 de lei sau cam așa pe gigacalorie, noi am dus-o la 330 de lei, a fost un calcul să n-o facem mai scumpă pentru că încă starea sistemului nu era suficient de bună. Acum pe măsură ce el se îmbunătățește e poate rezonabil să mai creștem puțin cât plătesc bucureștenii”, a mai spus primarul Capitalei.

Rețeaua de distribuție centralizată de energie termică din București este a doua ca mărime din lume, după Moscova. Se întinde pe 4.000 de km: 1.000 de km rețea primară și 3.000 de km reţea secundară, potrivit site-ului stirileprotv.ro.

