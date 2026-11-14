Surpriză pentru România de la Eurostat: Avem cea mai mare scădere din UE a prețului caselor față de veniturile gospodăriilor. Cum e posibil

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 11 Noiembrie 2026, ora 12:34
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Surpriză pentru România de la Eurostat: Avem cea mai mare scădere din UE a prețului caselor față de veniturile gospodăriilor. Cum e posibil
România are cea mai mare scădere a prețului caselor din UE FOTO Pexels

România a înregistrat cea mai mare scădere a prețului caselor față de veniturile gospodăriilor din Uniunea Europeană în ultimul deceniu, arată datele Eurostat publicate miercuri, 11 noiembrie. Prețurile locuințelor au crescut mai rapid decât veniturile populației cu 6,8% la nivelul UE.

Raportul dintre prețurile locuințelor și venituri compară evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale cu cea a venitului pe cap de locuitor al gospodăriilor, folosind un an de referință. Indicatorul crește atunci când prețurile locuințelor avansează mai repede decât veniturile sau scad într-un ritm mai lent decât acestea. În schimb, raportul se reduce atunci când prețurile cresc mai încet decât veniturile și rămâne neschimbat dacă ambele evoluează în același ritm.

Potrivit datelor Eurostat, între 2015 și 2025, România a înregistrat cea mai mare scădere a indicatorului din Uniunea Europeană, de 42,8%, urmată de Finlanda (-25,2%) și Bulgaria (-16,2%).

La polul opus, Portugalia a înregistrat cea mai mare creștere a raportului dintre prețurile locuințelor și venituri, de 60,8%, urmată de Țările de Jos (+34,3%), Ungaria (+26,5%), Cehia (+25,8%) și Spania (+24,5%).

Procentele reflectă evoluția prețurilor locuințelor în raport cu evoluția veniturilor de-a lungul perioadei analizate. Prin urmare, ele nu reprezintă un clasament al țărilor în funcție de cât de scumpe sunt locuințele în raport cu nivelul efectiv al veniturilor populației.

Raportul dintre prețurile locuințelor și venituri

O altă modalitate de evaluare a accesibilității locuințelor este raportul standardizat dintre prețurile locuințelor și venituri. Acest indicator arată în ce măsură raportul dintre indicele prețurilor locuințelor și veniturile gospodăriilor se situează peste sau sub media sa pe termen lung, calculată începând cu anul 2000.

Datele evidențiază două momente în care indicatorul a atins niveluri deosebit de ridicate: în 2007, înaintea crizei financiare mondiale, și în 2022. În acești ani, raportul dintre prețurile locuințelor și venituri s-a situat cu 7,9%, respectiv 7,4% peste media sa pe termen lung.

Între aceste două vârfuri, indicatorul a scăzut, ajungând în 2014 la un nivel cu 6,4% sub media istorică, după care a început din nou să crească. Ulterior, după maximul din 2022, raportul s-a redus în 2023 și 2024, pentru ca în 2025 să revină ușor peste media sa pe termen lung, cu 0,03%.

Raportul standardizat dintre prețurile locuințelor și venituri permite identificarea acumulării, în timp, a unor potențiale dezechilibre pe piața imobiliară. Din acest motiv, este utilizat ca indicator auxiliar în tabloul de bord al Procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (MIP), prin care Uniunea Europeană monitorizează vulnerabilitățile economice ale statelor membre.

Raportul dintre prețurile locuințelor și venituri, precum și varianta sa standardizată, surprind însă numai una dintre dimensiunile accesibilității locuințelor. Pentru o evaluare mai cuprinzătoare trebuie avuți în vedere și alți indicatori, precum numărul de ani de venit necesari pentru achiziționarea unei locuințe sau costul finanțării acesteia printr-un credit ipotecar.

Cheltuielile curente pentru locuire sunt analizate separat de Eurostat, inclusiv prin indicatori care măsoară ponderea costurilor locuinței în venitul disponibil al gospodăriilor.

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