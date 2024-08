Unde poți mânca în București pe săturate cu doar 26 de lei. Nu e cantina Parlamentului!

Bucureștiul este recunoscut drept un oraș scump. De la chirii, la mâncare, prețurile sar cu mult de cele din alte orașe, fiind echivalate și chiar depășite poate doar de cele din Cluj-Napoca.

Cu toate acestea, există și exemple pozitive. Un bărbat a descoperit un loc în Capitală unde se poate mânca pe săturate cu bani puțini. Mai exact, cam cu prețul pe care l-ai plăti pe un pachet de țigări poți mânca felul unu și felul doi preparate ca la mama acasă.

Într-un clip video postat pe TikTok, bărbatul povestește întreaga experiență avută recent la Cantina Agronomie a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) din București.

Astfel, acesta a plătit pe două feluri de mâncare 26,25 de lei. Ce a mâncat de acești bani?

Prima pe listă a fost ciorba de pui a la grec, o porție bogată în carne de pui. Aceasta a avut un preț de 7,99 lei. La felul al doilea, a optat pentru o friptură de porc în sos, fragedă și suculentă. Preparatul a cântărit 260 de grame și a costat 14,3 lei. Garnitura pentru friptură a fost o porție zdravănă de orez cu legume, care a costat doar 3,17 lei. Pe chiflă a plătit 0,79 de lei și a primit bonus și o porție de castraveți murați.

La finalul prânzului, bărbatul le-a arătat urmăritorilor săi de pe TikTok bonul fiscal. Pe tot ce consumase a plătit doar 26,25 de lei.

„Azi am mâncat la Cantina Agronomiei super bine. Am început cu o minunată ciorbă de pui a la grec, ciorbă care conținea bucăți consistente de pui, ceva legume pe acolo și, bonus, verdeață pe deasupra.(...) Chiar a fost bună. Pentru felul următor am ales bucata asta mare de carne de porc, gătită la cuptor, cu sosul ăla roșu și, bineînțeles, verdeață pe deasupra.

Carnea m-a surprins, era chiar fragedă, chiar dacă a fost gătită bucată groasă. Lângă carnea aia de porc cu sos am luat și orezul ăsta cu legume, pe care l-am trântit acolo peste sos.

(...) Am avut și niște castraveți murați, așa ca să alunece totul cât mai bine. Concluzie: Mâncarea de la Cantina Agronomiei mi s-a părut gustoasă și sățioasă. Cantitativ, pentru mine, a fost suficient spre mult”, a spus bărbatul în clipul postat pe TikTok.

