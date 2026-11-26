Aprovizionarea cu motorină rămâne o problemă majoră la nivel mondial, chiar dacă piața petrolului începe să dea semne de revenire. Atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia și perturbările exporturilor din Orientul Mijlociu au redus cantitățile disponibile pe piața internațională, potrivit celui mai recent raport al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA).

Oferta mondială de petrol a crescut cu 2,3 milioane de barili pe zi în octombrie, ajungând la 105,4 milioane de barili pe zi. Revenirea a fost susținută în special de creșterea exporturilor din zona Golfului Persic.

Situația este diferită însă în cazul produselor petroliere rafinate. IEA avertizează că aprovizionarea cu motorină rămâne foarte dificilă, iar atacurile persistente asupra infrastructurii energetice rusești continuă să afecteze exporturile acestei țări. Pierderile se adaugă celor provocate de conflictul din Orientul Mijlociu.

În octombrie, prețul motorinei pe piața europeană a scăzut cu 11% față de nivelul de la începutul aceleiași luni, ajungând la aproape 180 de dolari pe baril. Chiar și după această ieftinire, prețul era cu 77% mai mare decât înainte de izbucnirea războiului din Iran, arată raportul IEA.

Agenția explică faptul că exporturile de produse petroliere și gaze petroliere lichefiate din zona Golfului Persic se mențin la aproximativ jumătate din nivelul anterior conflictului. În același timp, atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia limitează cantitățile de motorină care ajung pe piețele internaționale.

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În paralel, consumul mondial de petrol este afectat de prețurile ridicate la carburanți și de perturbările aprovizionării. IEA anticipează o revenire a cererii în 2027, cu o creștere de aproximativ două milioane de barili pe zi. Revenirea va fi însă mai lentă în cazul carburanților pentru transport, deoarece prețurile ridicate, extinderea mașinilor electrice și eficiența energetică reduc ritmul de creștere a consumului.

Motorina este un combustibil esențial pentru transportul de mărfuri, agricultură și numeroase activități industriale. Pentru a reduce presiunea asupra pieței, agenția anunță accelerarea eliberării stocurilor de urgență de motorină în lunile următoare.

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