Prețul pâinii atinge noi recorduri, în timp ce făina este tot mai ieftină, pe fondul producției istorice de grâu

Prețul pâinii atinge noi recorduri, chiar dacă producția de grâu a atins un nivel istoric FOTO Pixabay

Prețul pâinii continuă să crească, chiar dacă pentru 2025 este estimată o producție istorică de grâu în România, iar prețul unui kilogram de făină este tot mai mic. Motivele invocate de producători sunt scumpirea energiei de la 1 iulie, dar și a combustibililor de la 1 august.

Odată cu scumpirile, morarii se tem să rămână cu făina nevândută, însă costul mic nu se reflectă și în prețul final al pâinii.

O franzelă clasică de 300 de grame la prețul de 3 lei are o împărțire a costurilor de 70 de bani pentru făină, un leu pentru plata personalului și 60 de bani pentru costul utilităților, chiriei și al celorlalte ingrediente. Cei 70 de bani sunt profitul producătorului, potrivit unei analize ȘtirileProTV.

Statisticile europene arată că românii plătesc cea mai scumpă pâine de la începutul măsurătorilor, potrivit sursei citate.

Importurile ieftine din Republica Moldova ar contribui la problemă, spune Viorel Marin, președintele Asociației Naționale de Morărit și Panificație.

„Ajung aproape de prețul la care morarii români cumpără grâul din România. Și cantitățile sunt suficient de importante, astfel încât să blocheze capacitățile de morărit aproape pe întreaga zonă de est a țării. Au ajuns până la Pitești astfel de transporturi de făină, care au pus multe fabrici de morărit să își reducă sau să își suspende activitatea pe moment”, a explicat Marin.

În Europa, România ocupă locul 3 la ponderea agriculturii în PIB, însă la valoarea producției agricole, țara noastră ajunge abia pe locul 7.

