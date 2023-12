Țițeiul se ieftinește în 2024, dar românii vor plăti mai mult la pompă. Cum afectează Ordonanța Trenuleț accizele pentru anul viitor

Se preconizează o creștere totală de 18 bani per litru pentru benzina și de 17 bani per litru pentru motorină. FOTO Pixabay

Grupul bancar american Goldman Sachs și-a redus estimările pentru prețul Brent al țițeiul în 2024 cu 10 dolari pe baril, prognoza ajungând la intervalul de 70-90 de dolari. Economiștii au conchis că producția puternică din SUA va modera orice creștere a prețurilor petrolului.

Deși contextul oferit de bancheri delimitează niște condiții stabile ale prețului țițeiului pentru 2024, noile accize introduse pentru tarifele benzinei și motorinei pe piața românească vor face ca orice scădere a prețului combustibilului nerafinat să nu se traducă în ieftiniri la pompă.

Conform ultimei Ordonanțe de Urgență publicată în Monitorul Oficial vineri, supranumită în presă Ordonanța „Trenuleț”, începând cu 1 ianuarie 2024, va fi aplicată o majorare a accizelor pe benzină și motorină, calculată pe baza unui algoritm al creșterii prețurilor de consum. Mai precis, accizele vor fi majorate cu 50% din creșterea prețurilor generale de consum, combustibilii fiind astfel influențați direct de fluctuațiile negative ale ratei inflației și a puterii de cumpărare a leului, în anul 2024.

Goldman Sachs anticipează stabilizarea țițeiului Brent în 2024

„Totuși anticipăm prețuri care se mențin într-un interval și doar o volatilitate moderată a prețurilor în 2024. Capacitatea suplimentară disponibilă pentru a gestiona șocurile de strângere ar trebui să limiteze mișcările ascendente ale prețurilor”, au spus analiștii săi într-o notă informativă emisă weekendul acesta și raportat de Reuters.

Ads

Banca de investiții se așteaptă acum ca prețul țițeiului Brent să recupereze un vârf de 85 de dolari pe baril în iunie 2024 și să aibă un preț mediu de 81/80 de dolari în 2024/2025, comparativ cu ultimul preț maxim de 92 de dolari/baril.

Țițeiul Brent se tranzacționa în jur de 77 de dolari la ora în dimineața zilei de 18 decembrie 2023, în scădere cu 20% față de maximele atinse în septembrie. În SUA, țițeiul brut West Texas Intermediate din era în jur de 72 de dolari pe baril.

Strict considerând piața americană, analiștii au declarat că se așteaptă ca producția de țiței din regiunea US Lower 48 să ajungă la 11,4 milioane de barili pe zi (mb/d) în ultimul trimestru al anului viitor și au crescut prognoza de creștere a ofertei totale de combustibili fosili din SUA pentru 2024 la 0,9 mb/d de la 0,5 mb/d anterior.

Ads

Cu toate acestea, decizia OPEC de a restrânge oferta, redresarea în China, reînnoirea stocurilor în SUA și riscul modest de recesiune ar trebui să limiteze riscul de scădere a prețurilor petrolului, a notat banca.

„Este puțin probabil ca Arabia Saudită să 'inunde' piața în 2024”, au spus analiștii de la Goldman Sachs, citați de Reuters, adăugând „ne așteptăm la extinderi complete ale tăierilor OPEC+ anunțate în aprilie 2023 (1,7 mb/d) până în 2025 și ale pachetului suplimentar de 2,2 mb/d până în T2 2024.”

Ce spun Ordonanța Trenuleț și Legea 296 despre prețul combustibililor în 2024

În ediția de vineri seară a Monitorului Oficial a fost publicată o nouă ordonanță, cunoscută sub denumirea de „Ordonanța Trenuleț", care aduce noi schimbări la final de an în ceea ce privește taxarea combustibililor. Această nouă reglementare, parte a unui pachet mai amplu de măsuri fiscale și bugetare, are ca obiectiv principal consolidarea fiscală și combaterea evaziunii fiscale, potrivit spuselor Ministerului Finanțelor.

Ads

Conform acestei ordonanțe, începând cu 1 ianuarie 2024, va fi aplicată o majorare a accizelor pentru benzină și motorină Aceasta va fi calculată pe baza creșterii prețurilor de consum, determinată în septembrie 2023, comparativ cu perioada octombrie 2014 – septembrie 2015. Mai precis, accizele vor fi majorate cu 50% din această creștere a prețurilor de consum.

De asemenea, Legea nr. 296/2023, care include modificări la Codul fiscal, stabilește că valoarea accizelor este reglementată de această lege și nu va fi actualizată la data tradițională de 1 aprilie. Consumatorii vor observa o creștere imediată a prețurilor combustibililor, începând cu 1 ianuarie, când acciza va fi majorată, adăugând aproximativ 6 bani la prețul fiecărui litru de combustibil.

Aceasta nu va fi singura ajustare a prețurilor pentru motorină și benzină în cursul anului. Conform strategiei stabilite, se anticipează încă două majorări ale costului combustibilului în 2024, și anume în aprilie și iulie.

Astfel, se preconizează o creștere totală de 18 bani per litru pentru benzina și de 17 bani per litru pentru motorină. Conform normei actuale, accizele la combustibili sunt ajustate anual în funcție de rata inflației. Totuși, începând cu 1 ianuarie 2024, această ajustare va fi realizată în mai multe etape, reprezentând 33% din rata inflației anuale estimată la 8,8%.

Practic, aceasta se va traduce în trei creșteri succesive ale prețurilor, programate pentru 1 ianuarie, 1 aprilie și 1 iulie.

Ads