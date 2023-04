Prețul Aurului aproape de maximele istorice. Cât ar mai putea crește?

Investițiile în aur sunt adesea văzute ca o modalitate prin care investitorii își pot proteja, diversifica și adăuga o anumită stabilitate portofoliilor lor, în special atunci când incertitudinea economică predomină, iar piețele bursiere din întreaga lume sunt cuprinse de un val de volatilitate.

În general, aurul este văzut ca o alegere stabilă pentru un portofoliu de investiții, o protecție împotriva inflației și o modalitate de diversificare a activelor de investiții. În plus, în contextul incertitudinii din acest an din sectorul bancar și al discuțiilor continue despre o posibilă recesiune, mulți oameni ar putea căuta un plus de stabilitate. Având în vedere că prețul aurului este în creștere, ar putea fi o opțiune demnă de luat în considerare.

Băncile și agențiile de prognoză și-au îmbunătățit previziunile privind prețul aurului pentru 2023, în condițiile în care acesta se apropie de maximele istorice. Cât ar mai putea crește prețul aurului în următoarele luni? Care sunt predicțiile privind prețul aurului pentru restul anului 2023?

De ce crește prețul Aurului?

Prețul aurului a înregistrat o creștere aproape verticală începând cu 10 Martie, pe fondul mesajelor contradictorii cu privire la perspectivele privind ratele dobânzilor în SUA, dar și a turbulențelor provocate de recenta criză bancară. Investitorii par să se refugieze în aur datorită statutului său de activ de refugiu și de rezervă de valoare.

Asta ne duce cu gândul la decizia FOMC din martie, când dobânzile au fost majorate cu 25 de puncte de bază, până la 5%, în contextul unei piețe a muncii tensionate și a presiunilor inflaționiste ridicate. Cel mai recent dot plot al Fed este susținut în prezent de prețurile de pe piața monetară reprezentate de probabilitatea implicită a ratei dobânzii pentru fondurile Fed. Deși se pare că nivelul maxim a fost atins la 5%, Fed mai are încă o decizie dificilă de luat pentru a controla inflația "încăpățânată" și economia puternică a SUA.

Având în vedere că aurul nu este purtător de dobândă și, prin urmare, reacționează negativ la creșterile dobânzilor și ale randamentelor reale din SUA, cele din urmă ar putea fi factorul care ar putea avea cel mai mare impact asupra prețului aurului. Randamentele reale au fost limitate între 1% și 1,75% de la sfârșitul anului 2022, fără nicio tendință direcțională vizibilă, dar, având în vedere cele mai recente indicații ale Fed, este posibil ca acestea să continue să scadă pe parcursul celui de-al doilea trimestru, ceea ce ar putea ajuta aurul să reziste presiunilor descendente.

Volatilitatea crescută a fost un alt factor care a contribuit la creșterea cererii, așa cum reiese din volumele aferente fondurilor tranzactionate la bursa ce detin aur fizic (sursa CBOE).

Va continua să crească prețul aurului?

Cunoscut ca fiind unul dintre cele mai bune instrumente de hedging împotriva inflației, aurul a fost solicitat în mod activ - atât de băncile centrale din întreaga lume, cât și de investitorii care caută un refugiu mai sigur decât acțiunile, obligațiunile și monedele.

Potrivit datelor Consiliului Mondial al Aurului achizițiile colosale ale băncilor centrale, ajutate de achizițiile viguroase ale investitorilor de retail și de ieșirile mai lente din fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri), au ridicat cererea de aur la nivel anual la un record al ultimilor 11 ani. Băncile centrale au cumpărat aur în valoare de aproape 70 de miliarde de dolari în 2022, un nivel record din 1950 încoace.

Cererea de Aur din T1 în China a atins cel mai ridicat nivel de după 2019

După ce a încheiat anul 2022 pe un trend ascendent, piața aurului din China a continuat să se redreseze în primul trimestru al anului 2023.

Cererea en-gros de aur din China în primul trimestru a atins cel mai ridicat nivel de după 2019. Între timp, importurile de aur au înregistrat cel mai bun început de an din 2015.

Piața aurului din China este considerată ca fiind cea mai mare din lume.

Conform analiștilor, potențialul de creștere a prețului aurului este unul limitat probabil, mai ales dacă inflația va da semne de scădere pe vârful ciclului de majorare a dobânzilor de către Rezerva Federală. Datele economice vor fi esențiale în această perioadă de precauție, ceea ce ar putea limita evoluția ascendentă până când va exista mai multă claritate.

Ce spun experții despre prețul aurului?

Prețul aurului a crescut cu +8% în USD în primul trimestru. Economiștii de la Erste Group Research se așteaptă ca metalul galben să-și continuie avansul și în al doilea trimestru, pe fondul randamentelor reale negative.

“Randamentele reale vor rămâne negative în T2 2023. Acest lucru favorizează o creștere a prețului aurului. După creșterea foarte puternică din primul trimestru, prețul aurului ar trebui să înregistreze o creștere moderată în al doilea trimestru. Ne așteptăm ca prețul să crească până la aproximativ 2.080 de dolari în al doilea trimestru."

Analiștii de la Bank of America au în vedere un preț țintă inițial de peste 2.100 de dolari pe uncie. O revenire a aurului la maximul istoric de 2.078 de dolari ar putea semnala începutul unei noi perioade de creștere, care ar putea împinge prețurile peste 2.500 de dolari pe uncie.

Un raport al economiștilor de la Commerzbank precizează: "Piața se așteaptă acum doar ca Fed să majoreze dobânzile la 5% până în luna mai, după care se preconizează reduceri ale ratelor până la sfârșitul anului. Acestea fiind spuse, noi credem că Fed va majora ratele dobânzilor la 5,5% până la jumătatea anului și va începe să le reducă din nou abia anul viitor. Acest lucru ar putea declanșa o nouă scădere a prețului aurului spre pragul de 1.800 de dolari în al doilea trimestru, urmată de o creștere la 1.950 de dolari până la sfârșitul anului."

Analiștii de la Capex.com afirmă ca din punct de vedere tehnic, un breakout confirmat peste zona 2020 USD ar putea deschide calea spre maximele istorice de 2070. Dacă prețul reușește să depășească acest plafon, interesul de cumpărare ar putea lua amploare.

Pe de altă parte, în cazul în care zona 1990 este depășită în mod convingător, vânzătorii ar putea lansa un atac asupra nivelului 1.975 USD, urmat de 1.940 USD.

Este acesta un moment bun pentru a investi în Aur?

Din punct de vedere istoric, prețul aurului tinde să crească atunci când dolarul american se depreciază - de exemplu, în perioadele inflaționiste. Asta înseamnă că aurul poate fi o opțiune bună pentru diversificarea portofoliilor în timp ce prețurile sunt ridicate, iar posibilitatea unei recesiuni persistă.

Deși aurul ar putea contribui la stabilizarea portofoliului și la protejarea împotriva inflației, s-ar putea să nu aibă același potențial de rentabilitate pe termen lung precum investițiile la bursă.

Totuși, aurul nu este pentru toată lumea și ar trebui să fie luați în considerare mai mulți factori înainte de a investi în această materie primă. Sincronizarea este o variabilă importantă, deoarece există momente și scenarii specifice în care investițiile în aur se justifică mai mult. De asemenea, înainte de a intra pe piață, investitorii trebuie să-și evalueze cu atenție toleranța la risc și obiectivele de investiții.