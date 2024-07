Cea mai mare prăbușire a prețurilor locuințelor din Europa. 900.000 români fericiți într-o țară. Surpriză la noi

Crizele multiple din Europa provocate de războiul din Ucraina au urcat costul vieții din multe state occidentale, dar au lovit însă în sectorul imobiliar din câteva regiuni. Peste 900.000 de români care trăiesc într-o țară vestică, Germania sunt fericitți că prețul locuințelor a căzut cu 15% față de vârful din 2022. În România, evoluția a fost una surpriză, prețul a crescut cu doar 0,8% în ultimul trimestru, în ciuda prognozelor alarmiste și cu numai 17,5% față de anul 2010.

Bulele imobiliare au început să se spargă, rând pe rând, în Germania, Finlanda, Suedia, Austria, Franța și Danemarca, care au cunoscut în 2023 cele mai mari scăderi față de vârf, potrivit Wolf Street.

Cele mai importante scăderi ale prețurilor locuințelor din Europa în 2023, față de vârful acestora au avut în: Germania: -15,0%, Finlanda: -12,6%, Suedia: -10,3%, Austria: -9,6%, Franța: -6,8%, Danemarca: -5,8%.

Cei mai mari câștigători din 2010 până la vârful lor: Austria: +136%, Republica Cehă: +130%, Portugalia: +104%, Germania: +104%, Suedia: +103%, Norvegia: +101%.

Prețurile caselor din Italia sunt sub nivelul în care erau în 2010. Prețurile caselor din Finlanda au scăzut înapoi la locul în care erau în 2010.

Iar prețurile locuințelor din Spania, după o adâncime adâncă, sunt cu doar 5,7% peste cele din 2010. Spania a avut o bulă imobiliară fabuloasă, care a explodat spectaculos, dar s-a întâmplat înainte de 2010, iar implozia s-a târât în 2015, după care prețurile s-au ridicat din nou. Aceste piețe se află la celălalt capăt al spectrului.

În Țările de Jos, creșterea prețului locuințelor din 2023 a fost de 5,7% (an la an) și cu 52,5% față de vârful din 2010. În schimb, în Germania, scăderea a fost de 6,2% în 2023 față un an în urmă. Creșterea față de anul 2010 s-a situta la 104,2%.

În Franța, scăderea de la an al an, în 2023 a fost de 5,2 %, iar avansul față de 2010 este de doar 39%. Aici, tendința s-a inversat de 7 trimestre, începând scăderea continuă.

În România, bula imobiliară începe să se spargă, evoluția fiind surprinzătoare față de prognozele alarmiste, creșterea fiind de doar 0,8 (față de trimestrul anterior) și de 2,2% de la an la an. Avansul față de vârful din 2010 este în prezent de doar 17,5%, conform datelor Eurostat. Și în țara noastră s-au înregistrat scăderi ale prețului locuințelor, în unele trimestre din 2022 și 2023, fiind posibile noi scăderi și în 2024.

