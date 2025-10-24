Lovitură pe piață: Prețul locuințelor a scăzut de 2 ani în continuu, într-o destinație vizitată de 1 milion de români

În anul 2024, o destinație turistică de top a găzduit peste un milion de români, cu o creștere de 18,5% față de anul precedent. Acum, pe piața imobiliară s-a produs un fenomen neașteptat, prețul locuințelor a scăzut de aproape 2 ani în continuu, în Turcia, conform datelor publicate recent de Banca Centrală de la Ankara.

Piața imobiliară din Turcia a continuat să se ”răcească” în termeni reali în septembrie 2025, prelungind o serie de 20 de luni de scăderi ajustate la inflație, deoarece politica monetară restrictivă și creșterea ofertei de locuințe publice au contribuit la limitarea creșterii prețurilor, potrivit Daily Sabah.

Potrivit Băncii Centrale a Republicii Turcia (CBRT), Indicele prețurilor proprietăților rezidențiale (RPPI) - care urmărește modificările prețurilor locuințelor la nivel național, ajustate pentru diferențele de calitate - a crescut cu 1,7% față de luna precedentă în septembrie, ajungând la 195,7 puncte.

Pe bază anuală, prețurile locuințelor au crescut cu 32,2% în termeni nominali. Dar, după ajustarea pentru inflație, acestea au scăzut cu 0,8%, marcând a 20-a lună consecutivă de scăderi reale.

Ultima dată când prețurile locuințelor au înregistrat o creștere anuală reală a fost în ianuarie 2024, când au crescut cu 1,4%. O lună mai târziu, au început să scadă în termeni reali, scăzând cu 5,1% în februarie. Cea mai accentuată scădere anuală a fost înregistrată în mai 2024, când prețurile reale au scăzut cu 14,9%.

Cererea de proprietăți rezidențiale în Turcia rămâne puternică, în ciuda unei politici monetare restrictive care a menținut costurile de împrumut ridicate de la mijlocul anului 2023 pentru a reduce inflația. Conform datelor Institutului Turc de Statistică (TurkStat), 150.657 de locuințe au fost vândute în septembrie - cea mai mare cifră înregistrată vreodată pentru septembrie.

Acest lucru a dus totalul din ianuarie-septembrie la 1,13 milioane de unități, o creștere de 19,2% față de anul precedent. Vânzările de ipoteci de luna trecută au crescut cu 34,4%, ajungând la 21.266 de unități, în timp ce totalul pe nouă luni a crescut cu 76%, ajungând la 162.493.

Inflația din Turcia va scădea la 24% până la sfârșitul anului

Rata inflației din Turcia în septembrie a fost mai mare decât se aștepta, ajungând la 33,3%, marcând prima creștere anuală de la un vârf de 75,4% în mai anul trecut. Conform sondajelor, se așteaptă ca acest lucru să determine banca centrală a țării să încetinească ritmul reducerilor ratelor dobânzilor la întâlnirea de joi a factorilor de decizie politică.

Profesorul Șener Șener de la Universitatea din Istanbul spune că scăderea prețurilor reale ale locuințelor din februarie 2024 a fost influențată de programul economic pe termen mediu al guvernului și de politica monetară restrictivă a băncii centrale.

Creșterea ofertei de locuințe, în special prin proiecte susținute de stat, a contribuit, de asemenea, la menținerea creșterii prețurilor mai lent decât inflația, a spus Șener. Volumul record de vânzări din septembrie a semnalat o cerere subiacentă puternică, potrivit profesorului.

„Acest lucru arată că eforturile guvernului au găsit un răspuns din partea cererii, iar achizițiile au atins un anumit nivel. Cu alte cuvinte, faptul că cererea este satisfăcută într-o oarecare măsură a împiedicat creșterea rapidă a prețurilor”, a remarcat el.

Șener a reamintit că prețurile au crescut brusc după cutremurele devastatoare care au lovit sud-estul Turciei la începutul anului 2023 și în timpul pandemiei de COVID-19, pe măsură ce oferta s-a redus și costurile au crescut.

„Măsurile rapide, în special construcția și livrarea unui număr mare de locuințe noi în provinciile afectate de cutremur, au contribuit la reducerea bulei prețurilor”, a spus el. „În orașele mari, atât presiunile asupra prețurilor de închiriere, cât și cele asupra prețurilor locuințelor s-au redus relativ. În același timp, procesul de dezinflație și ratele ridicate ale creditelor ipotecare au restricționat cererea potențială.”

CBRT estimează că inflația va scădea la aproximativ 24% până la sfârșitul anului, cu un interval de prognoză de 25%-29%. Programul pe termen mediu recent actualizat al guvernului se așteaptă ca aceasta să încetinească la 28,5% în acest an.

