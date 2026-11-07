Vești bune pentru 1,47 milioane de români dintr-o țară vestică: Prețul locuințelor scade la un minimum din 2023

Potrivit datelor furnizate de firma Lloyds, prețurile locuințelor dintr-o țară occidentală în care trăiesc peste 1,4 milioane de români au scăzut în octombrie în cea mai abruptă rată din ultimii trei ani, marcând a patra scădere lunară consecutivă, pe măsură ce ratele ridicate ale creditelor ipotecare lovesc piața imobiliară.

Prețurile locuințelor din Marea Britanie scad cu cea mai abruptă rată din ultimii trei ani. Scăderea de 0,6% din octombrie lasă prețul mediu al proprietăților la 296.285 de lire sterline, spune Lloyds, pe măsură ce ratele ridicate ale creditelor ipotecare lovesc piața, potrivit Guardian.

Prețul mediu al unei proprietăți tipice din Marea Britanie a fost de 296.285 de lire sterline luna trecută, deoarece prețurile au scăzut în mod neașteptat cu 0,6% față de septembrie, cea mai abruptă scădere de când creditorul Lloyds a înregistrat o scădere de 1,6% în august 2023.

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Analiștii se așteptau la o mică creștere lunară de 0,1%, ceea ce ar fi marcat prima creștere lunară din iunie. Prețurile locuințelor au scăzut cu 1,2% față de aceeași lună a anului trecut, cea mai mare scădere anuală din octombrie 2023.

„Cererea de locuințe este în prezent pusă la încercare de un context economic dificil”, a declarat Andrew Asaam, directorul creditelor ipotecare de la Lloyds. „Presiunile inflaționiste reînnoite, determinate parțial de conflictul din Orientul Mijlociu, mențin costurile de împrumut ridicate și contribuie la presiunea asupra finanțelor gospodăriilor, ceea ce face ca unii cumpărători să fie, în mod firesc, mai precauți.”

Potențialii cumpărători se confruntă cu costuri de împrumut din ce în ce mai mari, rata medie fixă a creditelor ipotecare pe doi ani fiind de 5,97%, iar rata medie fixă pe cinci ani de 5,99%, conform celei mai recente actualizări de piață Moneyfacts.

Cifrele vin la o zi după ce comitetul de politică monetară al Băncii Angliei a majorat rata de bază cu un sfert de punct, la 4%, prima creștere în trei ani, pentru a combate presiunea inflaționistă cauzată de războiul din Iran.

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Piața imobiliară din Marea Britanie nu-și va reveni până în 2028

Conflictul din Orientul Mijlociu a dus prețul petrolului peste 100 de dolari pe baril în ultimele luni, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la combustibili și la împingerea inflației la 3,5% în septembrie.

„Piața a pierdut din avânt pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul anului”, a declarat Amy Reynolds, șefa departamentului de vânzări de la agenția imobiliară Antony Roberts din Richmond, Londra. „Cumpărătorii sunt încă disponibili, dar sunt atenți. Cei mai afectați sunt cei care refinanțează ipotecile și cei care încearcă să își cumpere o locuință în plus.

„Adevăratele daune sunt psihologice. O altă creștere le spune oamenilor că împrumuturile devin mai scumpe, nu mai ieftine, iar asta îi face să ezite.”

Compania de servicii imobiliare Savills a declarat săptămâna aceasta că piața imobiliară lentă din Marea Britanie nu se așteaptă să își revină până în 2028, când se așteaptă ca o îmbunătățire prognozată a economiei și a accesibilității creditelor ipotecare să susțină o redresare.

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În timp ce creșterea anuală a prețurilor locuințelor rămâne relativ puternică în Irlanda de Nord, Scoția și Țara Galilor, există o presiune tot mai mare în sudul Angliei. Londra Mare a înregistrat cea mai mare scădere anuală în octombrie, prețurile scăzând cu 3,1% față de anul precedent, ajungând la o medie de 524.892 de lire sterline.

Capitala a fost urmată de sud-estul și sud-vestul Angliei, care au înregistrat scăderi anuale de 2,4% luna trecută, la 379.258 de lire sterline, respectiv 298.057 de lire sterline. Menționăm că în Marea Britanie trăiesc 1.470.000 de români, iar comunitatea românească este mai mare dintre toate grupurile din alte țări europene, conform datelor de la Ministerul Muncii din România.

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