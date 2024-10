Tinerii nu-și mai permit propriile locuințe. Ce spun specialiștii din imobiliare: ”Ratele sunt tot mai neatractive”

În ultimul timp, tot mai mulți români se întreabă dacă mai rentează să-și cumpere o locuință sau nu. Tocmai din acest motiv, experții vorbesc despre un fenomen ce vizează tinerii, care nu mai sunt atrași de ideea de a obține un credit, ci mai degrabă optează pentru închirierea unui imobil.

Un studiu recent arată că tinerii din România stau până la vârsta de 28 de ani cu părinții, tocmai pentru a mai amâna momentul mutării. Băieții în special sunt cei care rămân cel mai mult în confortul casei părintești. În Finlanda, Suedia și Danemarca, tinerii pleacă de acasă la 21 de ani, în timp ce în țara noastră 6 din 10 tineri preferă să stea în locuințe supraaglomerate, mai arată datele Eurostat. În țări precum Bulgaria, Grecia, Italia și Spania, tinerii stau cu părinții până la vârsta de 30 de ani.

Ratele, neatractive din cauza dobânzilor majorate în ultimii ani

Specialiștii consultați de Ziare.com arată că, în special când vine vorba de tinerii stabiliți în orașe mari, ratele au devenit ”neatractive” deoarece dobânzile creditelor au crescut în ultimii ani. Pe de altă parte, prețurile locuințelor de închiriat nu au crescut într-un ritm la fel de alert.

”Acesta este tendința, mai ales în ultimii ani, când dobânzile la credite au crescut cu foarte mult, făcând ratele tot mai neatractive. Dacă, în ultimii 3 ani, ratele creditelor cu dobândă variabilă au crescut cu 50-70%, chiriile nu s-au scumpit atât de mult. Pe lângă asta, pe mulți tineri nu-i mai bucură ideea că la 60 de ani vor fi proprietari de locuință. Preferă să aibă flexibilitatea oferită de o chirie”, a spus Ion Soltischi, consultant financiar Mr. Finance, pentru Ziare.com.

Tot acesta a explicat că cei mai mulți fie au joburi remote (n.r. - de acasă), fie doresc să aibă flexibilitate când vine vorba de schimbarea locului de muncă, inclusiv în fața oportunităților ce apar în afara granițelor țării.

”Un apartament de 100.000 de euro poate fi închiriat cu circa 500 de euro. Rata unui credit ipotecar pentru un apartament similar ar fi cam 2500 de lei. Deci, plus minus egal. Însă apare argumentul că în 30 de ani acel apartament va rămâne al tău. Pe de altă parte, acei 15.000 euro pe care i-am dat pentru avans, dacă i-am investi într-o portofoliu care să garanteze 8% pe an, am ajunge în 30 de ani la 150.000 de euro”, a mai declarat expertul.

Unde pot fi găsite cele mai ieftine locuințe din țară și în București

Agenții imobiliari au menționat că, în acest moment, segmentul de case suferă foarte mult, asta deoarece oamenii se gândesc mai serios la întreținerea imobilului decât în anii precedenți. Cât despre prețuri, aceștia spun că se păstrează în continuare destul de sus.

”Foarte ieftine nu prea se găsesc, chiar și în județele țării prețurile au crescut odată cu modernizarea infrastructurii, iar pentru cele mai scumpe, cred că tot Clujul se menține în top. În București cred că în fiecare sector există câte o zonă mai ieftină, prețul este indicat în principiu de anul blocului. Ei pun valoare pe imobilele de după `77, din cauza acestui aspect blocurile din `72, `64 scad substanțial”, a declarat Cosmina Militaru, agent imobiliar al REMAX, pentru Ziare.com.

