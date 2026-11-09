Carnea de porc, vândută la poarta fermei sub prețul de producție. Cererea de Crăciun i-ar putea salva pe producători

Creșterea prețului de producție pentru carnea de porc a crescut, dar prețurile scad. La poarta fermei kilogramul de carne de porc se vinde cu aproximativ 7 lei. Costul de producție este de aproximativ 7,5 lei, însă fermierii speră să aibă parte de cererea bună de Crăciun la un preț care să nu le aducă pierderi.

Prețul cărnii de porc la poarta fermei a scăzut cu peste 20% față de 2025, dar ieftinirea la producător nu înseamnă și prețuri mai mici în supermarket.

Președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România, Adrian Balaban, speră ca cererea de Crăciun crescută să îi ajute pe fermieri să nu vândă în pagubă.

„Sunt convins că cererea va fi bună. De fiecare dată, înainte de Crăciun, cererea este bună. Nu știu dacă vom avea și un preț pe măsură sau măcar un preț care să ne acopere costul de producție. Deci noi ne așteptăm la un preț în jur de 7-7,5 lei, dar o să facem tot sau doar așa. Asta mi-aș dori eu, măcar să acoperim costul de producție”, a spus Adrian Balaban la de EuropaFM.

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România este pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de focare de pestă porcină africană, ceea ce pune presiuni suplimentare pentru industrie.

„Am avut în continuare ferme mari afectate, infectate. În continuare suntem numărul 1 în Uniunea Europeană la numărul de focare de pestă porcină la porcul domestic. Dar această situație nu se va schimba niciodată sau nu se va schimba prea curând. Atât timp cât nu ne apucăm serios de treabă, deci doar declarativ că vom face, că am vrea să facem, nu ne ajută la nimic”, a mai spus Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România.

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