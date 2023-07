Grecia rămâne în topul preferințelor turiștilor români, dar în ciuda acestui fapt, tot mai mulți români se plâng de creșterea prețurilor la cazare.

Dan Adrian Drăgan, reprezentantul Forum Grecia, care locuiește de câțiva ani în insula Thassos, a vorbit în emisiunea Departe de România despre prețurile la cazare, practicate în 2023.

"În 2019, să spunem că am avut un anumit plafon raport calitate-preț ok pentru Grecia, asta a fost în 2022. Prețurile nu au crescut pentru că proprietarii greci nu știau exact ce o să se întâmple. Au vrut totuși să aibă turiști. Au avut foarte puțini turiști, dar nu au crescut prețurile, ba chiar au redus și nu au vrut să aibă aceleași venituri, cu mai puțini turiști. Anul trecut am văzut un număr foarte mare de turiști. Am văzut de asemenea, odată cu începerea războiului, faptul că a crescut prețul la carburant, la energie electrică, iar în ultimul an a crescut prețul la absolut orice, peste tot. Și atunci cine nu a apucat anul trecut să-și echilibreze prețurile la noile creșteri de prețuri pe care le resimțim oriunde, peste tot, anul ăsta le-au crescut", a spus Dan Drăgan, conform stiridiaspora.ro.

S-au făcut modificări în ultimii ani

"Nu pot să vă spun că le-au crescut cu 50% cum spuneau niște voci care nu se pricep zilele trecute la acest lucru. Pot să vă spun doar că au crescut cu 5 euro, cu 10 euro în funcție de loc, de perioadă, de câte nopți rezervă fiecare. Mai contează dacă cazările respective au făcut ceva modificări în ultimii ani. Am văzut, de exemplu, o comparație: 'domne, Thassos s-a scumpit. Păi când mergeam eu acum 15 ani era 30 euro cazarea și acum îmi cer 130 euro'. Păi da, dar după 15 ani el nu mai are aceleași cheltuieli și nu mai are aceeași cameră. A schimbat mobila, a schimbat nu știu, detergentul, a schimbat cearceafurile, canapeaua, salteaua, perna. A schimbat o grămadă de lucruri. Nu poate să ceară după 15 ani de evoluție același preț ca atunci, că înseamnă că închide. E normal să existe modificări de prețuri, cum de asemenea este normal ca prețurile în iulie și august să fie mai mari pentru că cererea este foarte mare", a mai spus reprezentantul Forum Grecia.

În iunie sau septembrie e mai ieftin, dar la fel de frumos

"Cine vrea să vadă aceeași Grecie cu o vreme poate mai ușor de suportat, poate să vină și în iunie. Poate să vină și în septembrie. Sezonul nu este doar două luni. Mâncarea e la fel de bună, peisajele sunt la fel de frumoase, ba chiar în anumite destinații culoarea apei are nuanțe mult mai aprinse și mult mai plăcute decât vara în extrasezon. Foarte multe insule sunt mult mai verzi și mai frumoase în afara sezonului, pentru că vara vegetație se usucă",

a conchis Drăgan.

