Prețurile la energie electrică după dispariția plafonării, în discuție în CSAT. „Vom ajunge la o reducere a prețului la consumatorul final”

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 17:51
273 citiri
Prețurile la energie electrică după dispariția plafonării, în discuție în CSAT. „Vom ajunge la o reducere a prețului la consumatorul final”
Prelungitor în care sunt mai multe cabluri FOTO Pixabay

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că va avea o discuție, vineri, cu premierul Ilie Bolojan, despre forma finală a memorandumului pe care îl va transmite către CSAT, pentru a se asigura că va fi eliminată specula din piața de energie pentru a ajunge la o reducere a prețului la consumatorul final.

”Mâine (19 septembrie - n.red) o să am o discuție cu premierul despre forma finală a documentului, a memorandumului pe care îl voi transmite către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, după ce președintele României a fost de acord cu acest lucru, în care vom mandata și voi propune ca CSAT să decidă asupra mandatării și a Ministerului Energiei și a altor ministere și a ANR-ului cu un termen foarte clar, cu termen de răspuns, a legislației, a mecanismelor de piață pentru a ne asigura că eliminăm specula din piața de energie și că, astfel, vom ajunge la o reducere a prețului la consumatorul final, persoana fizică și companie”, a anunțat ministrul Energiei, la Digi24.

Bogdan Ivan a precizat că deja pe piață, pe comparatorul de prețuri, sunt mai mulți furnizori, 4 sau 5, care vin cu prețul sub 1,30 euro la furnizarea de energie electrică în funcție de regiunea geografică în care își desfășoară activitatea. 1,30 euro era prețul plafonat până la 1 iulie pentru cei care consumau peste 250 de kWh.

”Îmi doresc foarte mult ca în prima ședință a CSAT să fie prezentat respectivul memorandum pe care îl propun, tocmai pentru a crea mecanismele de a continua proiectele de investiții în centrale pe gaz, în hidrocentrale, fără să fim blocați de niște tertipuri juridice și de virgule prin chichițe legislative, de a continua proiecte mari de investiții în transportul energiei și a gazelor naturale, de a continua proiecte mari de explorare a resurselor de gaz și petrol, onshore și offshore, mai ales în Marea Neagră, și de a dezvolta odată România, că suntem țara din Europa care are aproape cele mai multe resurse din Uniunea Europeană în materie de gaze naturale, în materie de petrol, iar aceste lucruri trebuie să se reflecte mai departe și în buzunarele oamenilor”, a spus ministrul Energiei.

Ivan a mai arătat că nu va accepta să mai găsească proiecte care au 10 ani întârziere, cum este cel de la Iernut, din județul Mureș.

”M-am dus pe teren, constructorul încerca să-mi explice cum a fost greu și complicat, i-am reziliat contractul, legal, corect, la termen, am spus, nimeni nu se mai joacă cu statul român. Eu, cât o să fiu în această poziție, nu o să accept scuze, nu o să accept explicații puerile, din partea nimănui, poate să fie firma cui vrea să fie, eu nu accept ca nimeni să-și mai bată joc de companiile românești și cele care sunt deținute de statul român. Așa că i-am executat, execut garanția de bună execuție, luăm acei bani, subcontractăm cu alte companii și ducem acest proiect mai departe”, a completat Bogdan Ivan.

#preturi energie, #CSAT, #bogdan ivan , #factura energie
