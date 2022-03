Prețurile energiei fac ravagii în Europa: Inflația face un nou salt încă înainte de impunerea sancțiunilor pentru Rusia. Ce e mai rău abia urmează

Rata anuală a inflației în zona euro este așteptată să facă un nou salt la 5,8%, în februarie 2022, de la 5,1% în luna precedentă, estimează Eurostat, serviciul statistic al Uniunii Europene.

După o temperare a avansului consemnat în decembrie 2021 și ianuarie 2022, când rata anuală a inflației a crescut doar marginal, este cel mai mare salt consemnat din noiembrie 2021 și până în prezent.

În noimbrie 2021, rata anuală a inflației creștea la 4,9%, de la 4,1% în luna anterioară.

Peste 30% scumpirea anuală a energiei

Ca și în noiembrie, principala componentă care a contribuit la creșterea inflației anuale în februarie este explozia prețurilor din energie, care au crescut în termeni anuali cu 31,7%, în comparație cu avansul de 28,8% consemnat în luna precedentă.

Apoi urmează alimentele, băuturile alcoolice și tutunul, care s-au scumpit în termeni anuali cu 4,1% (3,5% în ianuarie) bunurile industriale non-energie – plus 3% (plus 2,1% în ianuarie) și serviciile – plus 2,5% (plus 2,3% în ianuarie).

Trebuie remarcat faptul că rata anuală a inflației, calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum, din Germania, principala economie europeană, după ce a făcut un salt la 6% în noimebrie 2021 de la la 4,6% în octombrie 2021, a urmat o tendință descendentă, până la 5,1% în ianuarie 2022.

În februarie Eurostat prognozează însă o nouă majorare, până la 5,5%.

Date îngrijorătoare în România

Și în România prețurile energiei au condus la o explozie fără precedent a prețurilor producției industriale în luna ianuarie 2022, plus 43% în comparație cu ianuarie 2021, potrivit datelor INS.

Trebuie precizat că prețurile producției industriale sunt una din principalele componente luate în calcul pentru stabilirea indicelui prețurilor de consum, prin urmare a inflației.

Este cel mai mare salt în termeni anuali înregistrat în ultimele 12 luni, ceea ce stabilește premisele unei adevărate explozii a ratei anuale a inflației în lunile care vin.

Pentru comparație, avansul anual al prețurilor producției industriale a fost de 33,29% în decembrie 2021, 32,25% în noiembrie 2021, 26,83% în octombrie 2021, 19,63% în septembrie 2021, 15,73% în august 2021, 13,95% în iulie 2021, 11,85% în iunie 2021 și așa mai departe.

Pe marile grupe industriale, în ianuarie 2022 faţă de ianuarie 2021, cele mai importante creşteri ale preţurilor producţiei industriale au fost consemnate în: industria energetică (+130,27%), industria bunurilor intermediare (+29,07%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+16,10%), industria bunurilor de capital (+9,97%) şi industria bunurilor de uz curent (+8,49%).

Cel mai mare salt al prețurilor de până acum

Raportat la perioada de referinţă, datele INS relevă faptul că, pe secţiuni de activitate, preţurile au crescut în: producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, cu 145,86%; industria extractivă (+134,11%); industria prelucrătoare (+19,9%) şi distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+12,16%).

Se poate remarca faptul că până și salturile de prețuri din noiembrie și octombrie 2021 sunt departe de amploarea celui din ianuarie 2022, consecințele urmând să fie simțite în rata anuală a inflației pentru lunile următoare.

INS arată că, la nivelul pieţei interne, indicele preţurilor producţiei industriale a înregistrat un salt de 12,03% în ianuarie, faţă de decembrie 2021, respectiv de 57,22% în comparaţie cu luna ianuarie a anului trecut.

De asemenea, în ceea ce priveşte piaţa externă, majorările de preţuri au fost de 1,41% (faţă de decembrie 2021) şi de 18,41% (faţă de ianuarie 2021).

Avansul total piața internă și externă în ianuarie 2022, față de decembrie 2021, a fost de 8,58%.

