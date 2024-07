Român sătul de Grecia: "S-au șmecherit. Anul viitor mă gândesc serios la Turcia" / "Pentru reîmprospătarea amintirilor, rog un weekend pe litoralul românesc”

Grecia a rămas și anul acesta una dintre destinațiile preferate ale românilor pentru vacanța de vară.

Peisajele spectaculoase, plajele de vis și mâncarea tradițională delicioasă atrag turiștii ca un magnet.

Pe grupurile de Facebook pentru românii care merg Grecia, opiniile sunt împărțite. Unii români consideră că prețurile au crescut semnificativ, mai ales în zonele turistice foarte populare. Alții argumentează că, deși există o creștere, scumpiri au fost peste tot în Europa.

„Mulți se vor supăra!

Mulți îmi vor da dreptate!

Ai noștri greci s au cam șmecherit!

5€ berea la cârciumă, minim

8-9€ salată grecească

10€ parcarea/zi la plajă (Lefkada)

șezlong nu știu ca am avut de acasă dar va las pe voi

cazare de 120€ fără apă caldă

+ fac diferența între localnici și turiști la taverne

anul viitor mă gândesc serios la Turcia”, este postarea de pe Forum Grecia care a strâns aproape 300 de comentarii.

„Prețurile au crescut peste tot, nu numai în Grecia.

1€ în plus în 2 ani nu mi se pare mult comparativ cu ce se întâmplă în alte țări”, comentează cineva.

„Eu sub 9 euro nu am mai mâncat salată la greci de câțiva ani. 🙂

Ce mi se pare aiurea e că, dacă unii ies în grup la un restaurant de fițe la noi, nu se plânge nimeni de prețuri, dar la greci vă așteptați la ieftineală. De ce nu vă plângeți că la noi o salată este tot 50 RON? De ce nu vă plângeți când dați în mall 5 RON pe oră de parcare?

Hai să nu ne mai plângem de orice. Avem bani, mergem, nu avem, stăm acasă. Atât de simplu! Și sincer, e un chin să mă duc 1800 km și să încep să mă uit la prețuri când stau câteva zile în concediu”, se arată într-un alt comentariu.

„E prima dată în Lefkada (Vasiliki).

Sunt foarte mulțumit de ce am găsit aici.

Un sejur de 6 nopți cu mic dejun la 440 euro.

Plaja Vasiliki - 10 euro 2 șezlonguri cu umbrelă sau lângă, 15 euro două șezlonguri dar cu consum.

Restaurant Pondi (cel mai bun după gustul meu) - 5 euro berea, 2.5 euro cola, 18 euro o caracatiță destul de mare cu cartofi, 27 euro platou fructe de mare pentru două persoane cu tot cu cartofi și salată.

E doar părerea și impresia mea.

Cât despre plajele pe care le-am vizitat (Egremni, Porto Katsiki, Kathisma... etc), nu pot spune decât că sunt magnifice.

Am fost în Turcia la Ultra All Inclusive și în afară de piscine nu prea ai ce face”, scrie altcineva.

„Începând de anul acesta, și eu am observat o schimbare, în rău, pe multe paliere. Nu o să intru în detalii pentru că sunt mulți "cunoscători" care găsesc ei contraargumente la orice.

Cert este că nu mai e Grecia de acum 5-8 ani”, se arată într-un alt comentariu.

„Bună seara tuturor. Am un restaurant în Creta, cred că aș putea să vă lămuresc puțin de ce prețurile au crescut față de alți ani: în primul rând, peste tot în lume, așa cum fiecare dintre noi știm, prețurile au explodat, așa și în Grecia. Taxele pentru firme sunt extrem de mari, nu se mai lucrează la negru ca în urmă cu 4-5 ani, controalele sunt din ce în ce mai multe, prețurile la băuturi au explodat pentru că TVA-ul a urcat la 24% la tot ce înseamnă băuturi răcoritoare, spirtoase sau cafea. Legumele în perioada iulie-august sunt extrem de scumpe, doar un exemplu, azi castraveții au fost la en-gros 2,60 euro. Deci vă întreb... totuși, cât să fie o salată ținând cont că e pentru 2 persoane... 8,50-9 euro, eu zic că e ok. Am fost în țară, la restaurantele noastre se mănâncă mai scump, iar porțiile nici nu se compară. Nu mai vorbim de frumusețea Greciei, care nu se compară cu o masă luată în oraș aglomerat”, se arată într-un alt comentariu.

„În Turcia nu ai peisajele din Grecia...”, a scris altcineva.

„Pentru reîmprospătarea amintirilor, rog un weekend pe litoralul românesc, cu siguranță vă treziți unii la realitate!”, transmite un alt membru al grupului.

