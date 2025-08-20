România, a doua cea mai mare creștere lunară de prețuri din Uniunea Europeană în luna iulie!

România, a doua cea mai mare creștere lunară de prețuri din Uniunea Europeană în luna iulie!
Vârful de inflație va fi atins abia în toamnă

În timp ce România s-a stabilizat deja ca țara cu cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană în 2025, luna iulie a adus în dreptul țării noastre și al doilea cel mai mare avans al prețurilor față de luna anterioară.

România a avut în iulie a doua cea mai mare inflație lunară din Uniunea Europeană, după Danemarca, ceea ce face ca decalajul față de celelalte membre ale blocului comunitar să crească, în loc să scadă.

Pentru comparație, rata anuală a inflației a ajuns acum în România de peste trei ori mai mare decât creșterile de prețuri din zona euro.

Cea mai mare inflație anuală din UE

România a avut în luna iulie a acestui an o inflație anuală de 6,6%, calculată de Eurostat pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum, cea mai mare din Uniunea Europeană, potrivit analizei datelor statistice realizate de Risco.ro.

După țara noastră urmează Estonia, cu 5,6% și Slovacia, cu 4,6%. Cele mai mici rate anuale ale inflației au fost consemnate în iulie în UE în Cipru (0,1%), Franța (0,9%) și Irlanda (1,6%).

Rata anuală a inflației în zona euro a fost de 2 % în iulie 2025, stabilă față de iunie. Cu un an mai devreme, rata era de 2,6 %. Inflația anuală în Uniunea Europeană a fost de 2,4 % în iulie 2025, în creștere față de 2,3% în iunie . Cu un an mai devreme, rata era de 2,8 %.

În România, rata anuală a inflației a crescut în iulie de la 5,8% în iunie 5,4% în mai și 4,9% în aprilie.

Trebuie precizat că o diferență în sus mai mare de jumătate de punct procentual între inflația anuală din iulie și cea din iunie nu poate fi întâlnită în niciuna dintre țările membre ale Uniunii Europene, cu excepția României.

Comparativ cu iunie 2025, inflația anuală a scăzut în opt state membre, a rămas stabilă în șase și a crescut în treisprezece.

Vârful de inflație va fi atins abia în toamnă

În ceea ce privește inflația lunară, România le-a depășit în iulie și la acest capitol pe celelalte state membre ale blocului comunitar, cu excepția Danemarcei, țară care are însă o rată anuală a inflației mult mai mică.

Astfel, țara noastră a avut în iulie o rată lunară a inflației de 1,3%. Singurele țări UE care au avut rate lunare ale inflației mai mari de 1% în iulie au fost Danemarca (1,7%), Bulgaria (1,4%) și Croația (1,2%).

Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a avertizat de altfel, cu ocazia prezentării ultimului raport asupra inflației, că vârful creșterilor de prețuri din țara noastră nu a fost atins încă, iar nivelul cel mai de sus ar putea fi atins în septembrie.

Ca urmare a ultimelor măsuri privind creșterea fiscalității, adoptate de guvernul de la București, dar și din cauza expirării plafonării prețurilor la energie, Banca Națională s-a văzut nevoită să revizuiască puternic în sus prognoza privind rata anuală a inflației pentru 2025, de la 4,6% la 8,8%, potrivit calculelor bazate pe indicele prețurilor de consum.

Mai mult decât atât, Isărescu a avertizat că la finele lui 2025 inflația ar putea fi chiar mai mare decât prognozele BNR, ajungând la 9%.

