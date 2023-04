Consiliul Concurentei a facut, marti, cateva recomandari pentru a creste concurenta pe piata carburantilor din tara noastra.

"Piata comercializarii carburantilor din Romania este foarte concentrata, ceea ce are un impact determinant asupra concurentei. De aceea, in urma monitorizarilor pe care le-am efectuat, am elaborat cateva recomandari ce ar trebui sa conduca la cresterea concurentei in acest domeniu, principalii beneficiari fiind consumatorii finali", a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, arata un comunicat remis Ziare.com.

Prima recomandare este cresterea sau diversificarea ofertei de carburanti prin intrarea pe piata carburantilor a marilor lanturi de hiper/supermarketuri prezente in Romania.

"Aceasta activitate nu ar fi una complet noua pentru acestea, cu atat mai mult cu cat ele desfasoara deja activitati de comercializare a carburantilor in alte state europene (ex: Franta, Germania, Marea Britanie), avand o pondere importanta in cadrul pietelor nationale respective.

In acest sens, autoritatea de concurenta va initia o serie de discutii cu reprezentantii acestor companii, in vederea identificarii aspectelor care ingreuneaza/impiedica deschiderea de benzinarii si, in masura puterilor conferite de cadrul legal specific/propriu, gasirii de solutii care sa faciliteze accesul pe aceasta piata", arata comunicatul citat.

O alta propunere a Consiliului Concurentei se refera la eliminarea barierelor la intrarea pe piata carburantilor.

"In cazul constructiei de benzinarii, avand in vedere natura activitatii desfasurate in cadrul acestora (manipulare materiale usor inflamabile, toxice) si posibilele riscuri (ex: de explozie) ce trebuie prevenite, numarul autorizatiilor necesare este mai mare decat cel al constructiilor uzuale.

Insa, pe langa autorizatiile emise de organele competente intr-un domeniu specific, organele administratiei publice locale (ex: primarii, consilii judetene/locale) pot lua hotarari cu impact asupra modului de folosinta a terenurilor aflate in unitatile administrativ-teritoriale respective. Astfel, exista riscul excesului de reglementare prin impunerea anumitor restrictii de construire, care sa ingreuneze sau chiar sa impiedice constructia de benzinarii intr-o anumita zona/localitate", potrivit sursei citate.

De asemenea, Consiliul Concurentei recomanda reducerea perioadei de autorizare a constructiei de noi statii de distributie de carburanti, fapt ce ar conduce la o reducere a costurilor necesare accesului noilor operatori pe piata si ar creste presiunea concurentiala asupra companiilor active la un anumit moment dat.

In acest sens, Consiliul Concurentei va demara un proces de consultare cu reprezentantii organelor guvernamentale/prefecturile de judet, in vederea depistarii/identificarii si a intreprinderii demersurilor legale pentru eliminarea acestora. Prin acest mod, se urmareste favorizarea aparitiei unor noi benzinarii care sa stimuleze concurenta in acest sector.

Printre propunerile Consiliului Concurentei se numara si crearea unei baze de date si a unei aplicatii web/mobile pentru compararea preturilor la carburanti. Aceasta va avea rolul de a stimula concurenta prin pret dintre operatorii economici, pe de o parte, dar si de a asigura consumatorului posibilitatea de a alege carburantii cu cel mai bun raport calitate-pret.

De asemenea, autoritatea de concurenta recomanda Guvernului (respectiv Ministerului Transporturilor) instalarea, la intrarea pe fiecare autostrada, a unor panouri de informare care sa contina date referitoare la numele companiei care detine benzinaria, pozitia la care se afla pe autostrada (ex: km 77) si preturile practicate la carburanti.

Aceasta recomandare are rolul de mari transparenta pe piata, venind in sprijinul consumatorilor prin facilitarea accesului la informatii privind oferta existenta pe piata si alegerea celei pe care o considera cea mai potrivita.

O alta propunere este publicarea de catre Ministerul Energiei/Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri a rezultatelor controalelor efectuate cu privire la calitatea carburantilor.

"Autoritatea publica centrala pentru economie si comert are obligatia monitorizarii sistemului de calitate a benzinei si motorinei in vederea respectarii de catre comercianti a specificatiilor prevazute in reglementarile legale. Pentru a creste presiunea concurentiala, pe de o parte, dar si pentru a asigura o buna informare a consumatorilor, Consiliul Concurentei recomanda publicarea pe site-ul web al ministerului o situatie centralizata lunara/semestriala cu privire la rezultatele testelor efectuate.

Aceasta ar trebui sa contina denumirea companiilor controlate, localizarea benzinariilor care au facut obiectul controlului, precum si rezultatul testelor efec tuate. De asemenea, daca au fost aplicate sanctiuni contraventionale, acestea ar trebui sa fie prezentate publicului", potrivit comunicatului.

Recomandarile sunt publicate pe pagina web a institutiei: www.consiliulconcurentei.ro.

Observatiile si punctele de vedere pot fi transmise autoritatii de concurenta, pana la data de 23 martie 2016, prin fax la nr. 021/405.45.08, prin e-mail la adresa industrie@consiliulconcurentei.ro sau prin posta la urmatoarea adresa: Consiliul Concurentei, Piata Presei Libere nr.1, corp D1, sector 1, Bucuresti, cod postal 013701, Oficiul Postal 25 Ghiseul 1.

C.P.