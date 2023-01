Black Friday 2013 LED TV de la 98 de dolari - cele mai bune oferte din patria sarbatorii reducerilor

In timp ce comerciantii romani au lansat deja ofensiva marilor reduceri, in SUA, patria Black Friday, evenimentul va incepe, in majoritatea cazurilor, de pe 28 noiembrie, cand americanii sarbatoresc Ziua Recunostintei, si va fi marcat prin ieftiniri semnificative.

Electronicele se numara printre cele mai cautate produse in aceasta perioada, iar americanii vor putea cumpara la preturi avantajoase televizoare de ultima generatie, tablete, console de jocuri si chiar si noile iPhone-uri.

In goana nebuna dupa clienti, marii retaileri din SUA devin extrem de competitivi.

Walmart le garanteaza clientilor care stau la coada o ora in magazin ca vor primi produsul dorit chiar daca stocul a fost epuizat, in timp ce Amazon va derula promotii din zece in zece minute.

Ziare.com a selectat cateva dintre cele mai avantajoase oferte anuntate pentru acest an de comerciantii americani cu ocazia Black Friday:

Consola Xbox 360 4GB

Discount: 48%

Retailer: Walmart

Pret standard: 193 dolari

Pret Black Friday: 99 dolari

Tot la Walmart, tableta Apple iPad de 16 GB va putea fi cumparata cu 299 de dolari, iar clientii primesc bonus un card de cadouri de 100 de dolari. De asemenea, iPhone 5C va costa 45 de dolari cu contract la AT&T sau Verizon, iar iPhone 5S va avea un pret de 189 de dolari cu abonament pe doi ani. Magazinul ofera pentru ambele smartphone-uri cate un card in valoare de 75 de dolari.

Televizorul HD Funai de 32 inchi cu tehnologie LED va costa 98 de dolari, potrivit Examiner.com.

Tableta iPad 2 16GB cu Wi-Fi

Discount: 25%

Retailer: Best Buy

Pret standard: 400 dolari

Pret Black Friday: 300 dolari

Sursa: USA Today

Televizor Element de 50 inchi cu tehnologie LED

Dicount: 61,8%

Retailer: Target

Pret standard: 600 dolari

Pret Black Friday 229 dolari

Aparat foto digital Nikon L320

Discount: 56,8%

Retailer: Target

Pret standard: 229 dolari

Pret Black Friday: 99 dolari

Player Sony Blu-ray cu Wi-Fi

Discount: 47,6%

Retailer: Target

Pret standard: 105 dolari

Pret Black Friday: 55 dolari

Tableta Kindle Fire HD 7 inchi

Discount: 53.3%

Retailer: Staples

Pret standard: 169 dolari

Pret Black Friday: 79 dolari

Sursa: USA Today

Televizor HD Seiki de 32 inchi cu tehnologie LED

Discount: 56%

Retailer: Amazon

Pret standard: 224 dolari

Pret Black Friday: 98 dolari

Televizor HD Seiki de 50 inchi cu tehnologie LED

Discount: 61%

Retailer: Amazon

Pret standard: 600 dolari

Pret Black Friday: 229 dolari

La Amazon, HTC One va fi disponibil pentru 0,01 dolari cu abonament 2 ani, iar consola Xbox 360 de 250 GB bundle, cu jocurile Halo 4 si Tomb Raider, pentru 190 de dolari. Clientii mai pot beneficia de reduceri de 50% la jucariile SpongeBob si de pana la 53% la carti.

Promotiile sunt valabile incepand cu 24 noiembrie, timp de opt zile.

Sursa: Mashable

Amazon.com face livrari si in Romania.

