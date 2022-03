Black Friday la Okazii.ro: Valoarea tranzactiilor a crescut cu 132%

De Black Friday, valoarea tranzactiilor realizate pe site-ul Okazii.ro a crescut cu 132%.

Campania a debutat pe 21 noiembrie si a fost extinsa in perioada weekendului, oferind cumparatorilor posibilitatea de a achizitiona sute de mii de produse cu reduceri de pret de pana la 60%, informeaza un comunicat remis Ziare.com.

"Desi nu este retailer, Okazii.ro a reusit aceasta performanta prin mobilizarea vanzatorilor activi pe site, venind in intampinarea dorintelor si interesului cumparatorilor. Astfel, peste 2.800 de magazine online si vanzatori independenti din toata tara au avut oferte in aceasta campanie, valoarea totala a reducerilor de pret depasind 3,7 milioane de euro", au transmis reprezentantii site-ului.

Inca din prima zi a campaniei, numarul vizitatorilor unici a fost dublu fata de o zi obisnuita, 32% din trafic provenind de pe dispozitivele mobile, iar valoarea tranzactiilor realizate pe site a avut o crestere de 132%.

In topul categoriilor care au generat cele mai multe vanzari au fost Fashion& Beauty (27% din totalul tranzactiilor), Computere si electronice (17% din totalul tranzactiilor), Librarie (8% din totalul tranzactiilor), Arta si obiecte de colectie (7% din totalul tranzactiilor).

Cel mai scump obiect achizitionat de pe Okazii.ro de Black Friday a fost un ceas Panerai Luminor GMT in valoare de 5.500 de euro.

"Alaturi de partenerii sai, Okazii.ro va continua campania Black Friday si in perioada 28-30 noiembrie. Cumparatorii pot alege in continuare dintr-o gama variata de produse cu reduceri substantiale de pret, multe dintre ele putand fi achizitionate cu plata in rate sau cu livrare gratuita", se mai arata in comunicat.

C.P.

