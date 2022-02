Black Friday prelungit in luna cadourilor: 20% discount la orice comanda pe Rever.ro

Rever, producatorul de haine barbatesti realizate pe comanda, iti face o propunere de nerefuzat pentru luna cadourilor. Exact cand perioada reducerilor de Black Friday apune, Rever.ro pluseaza la capitolul oferte si te ajuta sa oferi cadouri frumoase barbatilor importanti din viata ta, cu un discount generos de 20% la orice comanda facuta in decembrie.

Rever.ro te intampina in luna decembrie cu un catalog stufos de produse si confectii, special create pentru barbatul modern, mereu activ si in pas cu moda. De la pardesie si paltoane, costume business, casual sau de ceremonie si pana la pantofi sau accesorii menite sa innobileze tinutele masculine si sa te protejeze impotriva frigului, magazinul online iti face o oferta bogata de modele, texturi si posibilitati de personalizare infinite, perfect adaptate pe gustul si bugetul tau.

Unul dintre avantajele de a face cumparaturi de pe Rever.ro este ca niciodata nu dai gres in privinta marimii si formei costumelor ori tinutelor alese, intrucat magazinul le creaza la comanda, astfel incat sa se potriveasca perfect pe conformatia oricarui barbat.

Surprinde-ti partenerul sau persoanele dragi din viata ta cu un cadou inedit si pretios, in varianta unui costum elegant in tendinte, special conceput pentru evenimente festive. Smokingul metalic brown contrast ofera o nota de eleganta aparte si rafinament, perfect pentru un eveniment fastuos precum Revelionul.

Rever.ro pune la dispozitia clientilor confectii barbatesti premium, principala atentie fiind atribuita calitatii produselor finale. In cazul in care costumul nu intra in bugetul pentru cadourile de sarbatori, nu vei da niciodata gres o pereche de incaltari sau accesoriile in tendinte, menite sa protejeze impotriva gerului iernii. In acest sezon, se poarta palariile model Gavroche sau caciulile rusesti, perfecte pentru tinutele casual.

In goana dupa cadouri de sarbatori, nu uita sa dai un click si pe magazinul online Rever.ro si sa profiti de oferta pe care producatorul de textile pentru barbati ti-o daruieste in aceasta perioada. Orice comanda facuta in luna decembrie este sarbatorita cu o reducere de 20.

