Costul vieții în austeritate. Cât costă un coș de cumpărături în București vs. în marile capitale din Europa ANALIZĂ

Puterea de cumpărare a românilor continuă să se mențină în subsolul clasamentului, la nivelul Uniunii Europene. Aceasta a fost și mai puternic lovită de la 1 august, când Guvernul Bolojan a stabilit noi măsuri fiscale dure, majorări și introduceri de taxe și de impozite, plus ridicări de plafonări, ce afectează în special populația cu venituri mici și medii.

Cum arată realitatea de zi cu zi, de fapt, pe cifre: vorbind strict despre alimente, prețurile nu diferă foarte mult între București și marile capitale europene. Mai exact, prețurile pentru produsele de bază în România sunt comparabile cu cele din marile capitale europene, inclusiv cu cele considerate „ultraturistice”, precum Paris și Roma.

În schimb, există diferențe semnificative ale salariilor, iar pentru luna septembrie, economiștii estimează o nouă creștere explozivă de prețuri în România.

Lapte (1l)

Sofia - 1,64 euro

București - 1,53 euro

Roma - 1,51 euro

Paris - 1,39 euro

Londra - 1,37 euro

Bruxelles - 1,34 euro

Berlin - 1,16 euro

Moscova - 1,10 euro

Budapesta - 1,09 euro

Praga - 1,05 euro

Madrid - 1,04 euro

Varșovia - 1,00 euro

Orez (1kg)

Berlin - 2,76 euro

Paris - 2,73 euro

Roma - 2,60 euro

Londra - 2,37 euro

Praga - 2,15 euro

Bruxelles - 2,45 euro

Budapesta - 1,92 euro

Sofia - 1,77 euro

București - 1,64 euro

Varșovia - 1,54 euro

Madrid - 1,44 euro

Moscova - 1,39 euro

Ouă (12 bucăți)

Paris - 4,57 euro

Bruxelles - 4,33 euro

Roma - 3,88 euro

Berlin - 3,40 euro

Sofia - 3,33 euro

Varșovia - 3,11 euro

Praga - 3,09 euro

București - 3,05 euro

Londra - 2,93 euro

Madrid - 2,90 euro

Budapesta - 2,72 euro

Moscova - 1,54 euro

Mere (1kg)

Berlin - 2,91 euro

Londra - 3,48 euro

Paris - 3,03 euro

Bruxelles - 2,68 euro

Madrid - 2,29 euro

Roma - 2,07 euro

Praga - 1,91 euro

Budapesta - 1,75 euro

Moscova - 1,62 euro

Sofia - 1,61 euro

București - 1,19 euro

Varșovia - 1,14 euro

Banane (1 kg)

Bruxelles - 2,23 euro

Paris - 2,11 euro

Roma - 1,94 euro

Madrid - 1,87 euro

Moscova - 1,76 euro

Berlin - 1,75 euro

Budapesta - 1,73 euro

Sofia - 1,67 euro

Praga - 1,63 euro

Varșovia - 1,57 euro

București - 1,47 euro

Londra - 1,20 euro

Roșii (1kg)

Praga - 3,56 euro

Moscova - 3,35 euro

Berlin - 3,29 euro

Paris - 3,25 euro

Bruxelles - 3,11 euro

Budapesta - 3,11 euro

Varșovia - 3,10 euro

Londra - 3,06 euro

Madrid - 2,43 euro

Roma - 2,38 euro

Sofia - 2,38 euro

București - 2,25 euro

Cartofi (1kg)

Bruxelles - 2,31 euro

Paris - 2,27 euro

Madrid - 1,79 euro

Berlin - 1,77 euro

Roma - 1,53 euro

Londra - 1,29 euro

Praga - 1,23 euro

Budapesta - 1,09 euro

Varșovia - 0,92 euro

Sofia - 0,97 euro

București - 0,88 euro

Moscova - 0,85 euro

Apă (1,5 litri)

Londra - 1,19 euro

Bruxelles - 1,00 euro

Berlin - 0,91 euro

Madrid - 0,81 euro

București - 0,76 euro

Praga - 0,71 euro

Moscova - 0,67 euro

Paris - 0,66 euro

Varșovia - 0,63 euro

Sofia - 0,63 euro

Budapesta - 0,51 euro

Roma - 0,48 euro

Cappuccino (la restaurant)

Paris - 4,16 euro

Bruxelles - 4,12 euro

Berlin - 3,85 euro

Varșovia - 3,59 euro

Praga - 3,08 euro

Londra - 2,91 euro

Moscova - 2,79 euro

București - 2,77 euro

Madrid - 2,69 euro

Budapesta - 2,48 euro

Sofia - 2,29 euro

Roma - 1,60 euro

Apă (0,33, restaurant)

Paris - 2,69 euro

Bruxelles - 2,55 euro

Berlin - 2,51 euro

București - 1,94 euro

Madrid - 1,86 euro

Londra - 1,70 euro

Varșovia - 1,58 euro

Budapesta - 1,57 euro

Praga - 1,45 euro

Sofia - 1,15 euro

Roma - 1,12 euro

Moscova - 0,52 euro

Benzina (1 litru)

Paris - 1,84 euro

Roma - 1,72 euro

Berlin - 1,71 euro

Bruxelles - 1,64 euro

Madrid - 1,61 euro

Budapesta - 1,57 euro

Praga - 1,51 euro

Varșovia - 1,50 euro

București - 1,43 euro

Sofia - 1,32 euro

Londra - 0,92 euro

Moscova - 0,67 euro

Salariul mediu net

Potrivit datelor analizate, salariile din București sunt de trei ori mai mici decât cele din Berlin și Paris. Inclusiv în capitala Bulgariei, Sofia, salariile sunt mai mari decât în București. Iar România nu se reduce la capitală. În multe dintre județele țării, cetățenii sunt plătiți cu salariul minim, deci cu 600 de euro. De asemenea, încă există pensionari care primesc de la stat sume derizorii.

Berlin - 3.089 euro

Paris - 3.069 euro

Bruxelles - 2.949 euro

Londra - 2.369 euro

Madrid - 2.141 euro

Roma - 1.859 euro

Praga - 1.836 euro

Varșovia - 1.787 euro

Moscova - 1.391 euro

Sofia - 1.388 euro

Budapesta - 1.282 euro

București - 1.173 euro (5.941 lei)

Veniturile românilor au crescut în ultimii ani, dar în tandem cu inflația explozivă, care a anulat majorările salariale și de pensii, susțin unii economiști.

În cazul chiriilor, în marile capitale europene, acestea sunt duble, respectiv triple față de București.

Datele privind prețurile și salariile au fost culese de Ziare.com din comparatorul de prețuri Numbeo.com.

