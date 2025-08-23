Costul vieții în austeritate. Cât costă un coș de cumpărături în București vs. în marile capitale din Europa ANALIZĂ

Puterea de cumpărare a românilor continuă să se mențină în subsolul clasamentului, la nivelul Uniunii Europene. Aceasta a fost și mai puternic lovită de la 1 august, când Guvernul Bolojan a stabilit noi măsuri fiscale dure, majorări și introduceri de taxe și de impozite, plus ridicări de plafonări, ce afectează în special populația cu venituri mici și medii.
Cum arată realitatea de zi cu zi, de fapt, pe cifre: vorbind strict despre alimente, prețurile nu diferă foarte mult între București și marile capitale europene. Mai exact, prețurile pentru produsele de bază în România sunt comparabile cu cele din marile capitale europene, inclusiv cu cele considerate „ultraturistice”, precum Paris și Roma.
În schimb, există diferențe semnificative ale salariilor, iar pentru luna septembrie, economiștii estimează o nouă creștere explozivă de prețuri în România.
Lapte (1l)
Sofia - 1,64 euro
București - 1,53 euro
Roma - 1,51 euro
Paris - 1,39 euro
Londra - 1,37 euro
Bruxelles - 1,34 euro
Berlin - 1,16 euro
Moscova - 1,10 euro
Budapesta - 1,09 euro
Praga - 1,05 euro
Madrid - 1,04 euro
Varșovia - 1,00 euro
Orez (1kg)
Berlin - 2,76 euro
Paris - 2,73 euro
Roma - 2,60 euro
Londra - 2,37 euro
Praga - 2,15 euro
Bruxelles - 2,45 euro
Budapesta - 1,92 euro
Sofia - 1,77 euro
București - 1,64 euro
Varșovia - 1,54 euro
Madrid - 1,44 euro
Moscova - 1,39 euro
Ouă (12 bucăți)
Paris - 4,57 euro
Bruxelles - 4,33 euro
Roma - 3,88 euro
Berlin - 3,40 euro
Sofia - 3,33 euro
Varșovia - 3,11 euro
Praga - 3,09 euro
București - 3,05 euro
Londra - 2,93 euro
Madrid - 2,90 euro
Budapesta - 2,72 euro
Moscova - 1,54 euro
Mere (1kg)
Berlin - 2,91 euro
Londra - 3,48 euro
Paris - 3,03 euro
Bruxelles - 2,68 euro
Madrid - 2,29 euro
Roma - 2,07 euro
Praga - 1,91 euro
Budapesta - 1,75 euro
Moscova - 1,62 euro
Sofia - 1,61 euro
București - 1,19 euro
Varșovia - 1,14 euro
Banane (1 kg)
Bruxelles - 2,23 euro
Paris - 2,11 euro
Roma - 1,94 euro
Madrid - 1,87 euro
Moscova - 1,76 euro
Berlin - 1,75 euro
Budapesta - 1,73 euro
Sofia - 1,67 euro
Praga - 1,63 euro
Varșovia - 1,57 euro
București - 1,47 euro
Londra - 1,20 euro
Roșii (1kg)
Praga - 3,56 euro
Moscova - 3,35 euro
Berlin - 3,29 euro
Paris - 3,25 euro
Bruxelles - 3,11 euro
Budapesta - 3,11 euro
Varșovia - 3,10 euro
Londra - 3,06 euro
Madrid - 2,43 euro
Roma - 2,38 euro
Sofia - 2,38 euro
București - 2,25 euro
Cartofi (1kg)
Bruxelles - 2,31 euro
Paris - 2,27 euro
Madrid - 1,79 euro
Berlin - 1,77 euro
Roma - 1,53 euro
Londra - 1,29 euro
Praga - 1,23 euro
Budapesta - 1,09 euro
Varșovia - 0,92 euro
Sofia - 0,97 euro
București - 0,88 euro
Moscova - 0,85 euro
Apă (1,5 litri)
Londra - 1,19 euro
Bruxelles - 1,00 euro
Berlin - 0,91 euro
Madrid - 0,81 euro
București - 0,76 euro
Praga - 0,71 euro
Moscova - 0,67 euro
Paris - 0,66 euro
Varșovia - 0,63 euro
Sofia - 0,63 euro
Budapesta - 0,51 euro
Roma - 0,48 euro
Cappuccino (la restaurant)
Paris - 4,16 euro
Bruxelles - 4,12 euro
Berlin - 3,85 euro
Varșovia - 3,59 euro
Praga - 3,08 euro
Londra - 2,91 euro
Moscova - 2,79 euro
București - 2,77 euro
Madrid - 2,69 euro
Budapesta - 2,48 euro
Sofia - 2,29 euro
Roma - 1,60 euro
Apă (0,33, restaurant)
Paris - 2,69 euro
Bruxelles - 2,55 euro
Berlin - 2,51 euro
București - 1,94 euro
Madrid - 1,86 euro
Londra - 1,70 euro
Varșovia - 1,58 euro
Budapesta - 1,57 euro
Praga - 1,45 euro
Sofia - 1,15 euro
Roma - 1,12 euro
Moscova - 0,52 euro
Benzina (1 litru)
Paris - 1,84 euro
Roma - 1,72 euro
Berlin - 1,71 euro
Bruxelles - 1,64 euro
Madrid - 1,61 euro
Budapesta - 1,57 euro
Praga - 1,51 euro
Varșovia - 1,50 euro
București - 1,43 euro
Sofia - 1,32 euro
Londra - 0,92 euro
Moscova - 0,67 euro
Salariul mediu net
Potrivit datelor analizate, salariile din București sunt de trei ori mai mici decât cele din Berlin și Paris. Inclusiv în capitala Bulgariei, Sofia, salariile sunt mai mari decât în București. Iar România nu se reduce la capitală. În multe dintre județele țării, cetățenii sunt plătiți cu salariul minim, deci cu 600 de euro. De asemenea, încă există pensionari care primesc de la stat sume derizorii.
Berlin - 3.089 euro
Paris - 3.069 euro
Bruxelles - 2.949 euro
Londra - 2.369 euro
Madrid - 2.141 euro
Roma - 1.859 euro
Praga - 1.836 euro
Varșovia - 1.787 euro
Moscova - 1.391 euro
Sofia - 1.388 euro
Budapesta - 1.282 euro
București - 1.173 euro (5.941 lei)
Veniturile românilor au crescut în ultimii ani, dar în tandem cu inflația explozivă, care a anulat majorările salariale și de pensii, susțin unii economiști.
În cazul chiriilor, în marile capitale europene, acestea sunt duble, respectiv triple față de București.
Datele privind prețurile și salariile au fost culese de Ziare.com din comparatorul de prețuri Numbeo.com.