Cum vor exploda prețurile de la 1 august 2025? De ce românii cred că pe vremea lui Nicolae Ceaușescu se trăia mai bine?

Distinsul părinte Constantin Necula, preot ortodox și profesor universitar dr., într-un admirabil și curajos discurs, îndeamnă la aducere-aminte:

„Suntem o națiune împușcată în 1989! Nu trebuie să ne mai împușcați din nou și în 2025! Măcar recunoașteți cine a dat ordin să fim împușcați, mama lor de trădători! Carei națiuni îi aparține libertatea României? Altcuiva decât celor care au murit pentru ea? Nu putem merge mai departe așa!”

„Rezistența țării începe prin echilibrarea țării, prin echilibrarea fiecăruia dintre noi!”

Aude cineva?

Cine gândește la problemele reale ale românilor?

Fără să arunc cu piatra, Guvernul Bolojan a decis că, începând cu 1 august 2025, TVA-ul standard va crește de la 19% la 21%, iar cota redusă, pentru alimente, medicamente, servicii HoReCa, cărți, energie termică etc., va fi majorată de la 5/9% la 11%, riscurile pentru populație fiind pe larg dezbătute de Open Sources.

Ce înseamnă această decizie pentru români?

Pentru alimentele de bază – pâine, lapte, carne, ouă – specialiștii anticipează scumpiri de aproximativ 4–5%. Pentru produse și servicii obișnuite, scăpate până acum de TVA ridicat – precum haine, electronice, transport, utilități – se estimează o majorare între 5% și 10%, în funcție de categorie și elasticitate.

Dispariția cotei de TVA de 9% în sectorul locuințelor creează majorări semnificative. Potrivit Open Sources / atriaresort.ro: Un apartament de 100.000 € + TVA 9% = 109.000 €. Cu TVA 21% → va costa 121.000 € → +12.000 € suplimentar!

Creșterile de 5–10% la prețuri sunt anticipate la scară largă!

Ads

România merge mai departe?

De ce este nevoie de această majorare de taxe?

Premierul Ilie Bolojan a vorbit în repetate rânduri despre existența unor zone de risipă, adevărate „găuri negre” în economia țării. Cu cât acestea vor fi corectate mai repede, cu atât va fi mai bine.

Intenția este lăudabilă!

Dar cine a făcut aceste „găuri negre”?

De ce nu răspund în fața legii toți cei care se fac vinovați de proasta guvernare a țării?

Cum se explică faptul că cei care au condus România cu „zone de risipă” și „găuri negre” se află la putere și astăzi?

De ce trebuie să plătim tot noi prin noile taxe anunțate de la 1 august 2025?

Legea este lege pentru toți?

România este un sat fără câini?

Cine a permis ca „ponderea datoriei publice în PIB în România va depăși 60% în 2025 și 70% în 2028”?

Cum a ajuns România, în 36 de ani de speranțe spulberate, jafuri și umilințe, la o datorie externă de peste 210 miliarde de euro?

Am spus-o și cu riscul de a repeta: „La încheierea primului mandat al președintelui Nicușor Dan, România va avea o datorie externă de peste 300 de miliarde de euro!”

Ads

Vreau să cred că nu, deși nu puțini au fost cei care m-au corectat, estimând că România va ajunge la o datorie de 400 de miliarde de euro!

Cine vrea să mai știe că, în 1989, România era singura țară din lume care își achitase datoria externă, după cum declara un oficial american?

Cum este posibil să visăm la prosperitate, dar să trăim tot pe datorie, la băncile străine?

Cine poate să înțeleagă de ce se majorează taxele, cu consecințe grele asupra vieții românilor, în condițiile în care, doar în luna iulie 2025, România a împrumutat 4,7 miliarde de euro de la băncile străine, cu o dobândă de 7,9%, în timp ce, potrivit Open Sources / libertatea.ro, alte state se împrumută astfel:

Bulgaria – 4,5%

Grecia – 3,27%

Germania – 2,49%

Austria – 2,89%

Olanda – 2,73%

Cât de mare este „foamea de bani”, încât România acceptă să plătească dobânzi de 7,9%?

Cine pierde? Cine câștigă?

Cine va plăti aceste împrumuturi peste 14 ani sau peste 40 de ani, când au fost fixate scadențele?

Ads

Fără să îndemn la atitudini neconforme cu legea, adevărul obligă la cunoaștere!

De ce românii cred că România merge într-o direcție greșită?

Dacă ar fi să extragi o lecție din istoria recentă, ar fi că manipularea și propaganda pot crea iluzii durabile, precum prosperitatea bazată pe împrumuturi externe.

De ce în România totul este posibil?

Un studiu realizat recent de INSCOP Research, în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc – IICCMER, relevă faptul că o parte semnificativă a populației idealizează perioada comunistă.

Potrivit cercetării:

peste 55% dintre respondenți consideră că regimul comunist a fost „mai degrabă un lucru bun pentru România”,

iar 66% îl văd pe Nicolae Ceaușescu ca pe un lider bun.

Președintele Nicușor Dan și-a exprimat public îngrijorarea, afirmând că „această idealizare se datorează dezamăgirii profunde față de corupția și eșecurile clasei politice din ultimii 30 de ani”.

Cine dorește să rescrie istoria?

Ads

Nicolae Ceaușescu s-a născut pe 26 ianuarie 1918 și a fost executat în Sfânta Zi de Crăciun, pe 25 decembrie 1989.

Patriot, fidel propriilor principii, Nicolae Ceaușescu a militat pentru independența și suveranitatea României, opunându-se, în 1968, invadării Cehoslovaciei de către URSS și țările satelit.

Pentru unii, Nicolae Ceaușescu este simbolul unui lider „puternic”, „patriot”, care a plătit datoria externă și a refuzat să se alinieze complet Moscovei.

Pentru alții, Nicolae Ceaușescu este figura autoritară care a înfometat populația, pentru a plăti datoria externă a României, și a creat un cult al personalității aberant, izolând țara de lume.

Unde este adevărul?

Cine își mai aduce aminte de declarația lui Nicolae Ceaușescu:

„Nu poate exista egalitate acolo unde există asuprire, unde există înapoiere economică”?

După 36 de ani, Nicolae Ceaușescu încă mai tulbură mintea și sufletul unora care uită că provin din familii de „nomenclaturiști”, cu studii făcute în străinătate!

De ce alte state știu să își respecte conducătorii, chiar dacă nu mai sunt în viață, în timp ce în România istoria se rescrie mereu de către cei care ajung la putere?

Ads

Istoria Statului Israel obligă la reflecții.

Doamna Golda Meir a fost aleasă prim-ministru al Israelului la 17 martie 1969, după ce servise ca ministru de externe și a condus Israelul în ultimii ani ai „Războiului de uzură” și în zilele „Războiului de Yom Kippur”.

Cine mai vrea să știe că România a fost singura țară comunistă care nu a întrerupt relațiile diplomatice cu Statul Israel după Războiul de Șase Zile?

România mai are o șansă?

Da, dacă am învăța ceva din istorie!

Distinsa doamnă Golda Meir atrăgea atenția poporului evreu:

„Dacă vreți să construiți o țară în care se vor întoarce fiii și fiicele voastre,

dacă vreți să construiți o țară în care oamenii vor pleca doar în timpul vacanțelor,

dacă vreți să construiți o țară care nu va avea frică pentru viitor,

atunci faceți doar doi pași:

Echivalați corupția cu trădarea de țară, iar oficialii corupți cu trădători până la a șaptea generație. Faceți trei profesii cele mai bine plătite și cele mai respectate: profesia de militar, profesor și medic.

Ads

Și cel mai important – munciți, munciți și munciți, pentru că nimeni în afară de voi nu vă va proteja, nimeni în afară de voi nu vă va hrăni, și doar voi aveți nevoie de țara voastră, nimeni altcineva.”

Dacă doamna Golda Meir cerea poporului evreu „munciți, munciți, munciți”, ce se poate spune despre România de astăzi?

Cum sunt apreciați profesorii și militarii în România?

Cine echivalează corupția cu trădarea?

Privatizările dubioase, vânzarea resurselor naturale, depopularea satelor și degradarea sistemului educațional și sanitar s-au petrecut sub ochii unor autorități fie incapabile, fie corupte.

Deși unele cazuri au fost anchetate, marea parte a „marelui jaf național” rămâne fără vinovați asumați.

Parafrazându-l pe Lenin, Nicolae Ceaușescu îndemna tinerii: „Învățați, învățați și iar învățați!”

Pe cine supără faptul că românii știau să citească?

Nicolae Ceaușescu a fost asasinat, în condițiile în care România era singura țară din lume care își achitase datoria externă.

Puterea exemplului nu lipsește!

Ads

Ce învățăm de la poporul evreu, care își respectă conducătorii chiar dacă nu mai sunt în viață?

În etnografia românească există o zicală adânc înrădăcinată: „Despre morți, numai de bine.”

E o formă de respect, o recunoaștere a faptului că, odată ce o viață s-a încheiat, judecata finală nu mai aparține oamenilor.

Cu toate acestea, în România contemporană, această regulă nescrisă este încălcată cu brutalitate. Sunt voci politice și mediatice care cer – direct sau subtil – ca Nicolae Ceaușescu să fie judecat din nou. Nu juridic, ci simbolic, ca figură istorică, în absența oricărei nuanțe, totul în alb și negru.

Dar ce înseamnă asta, de fapt?

Și de ce acest fost președinte al României a fost executat fără un proces real în 1989?

De ce Nicolae Ceaușescu continuă să fie un simbol care stârnește frică, ură, dar și nostalgie, pentru unii care au uitat că s-au născut și au trăit în comunism?

A fost Nicolae Ceaușescu răul absolut al României?

Cine îl mai „vânează” și de ce?

Explicabil sau nu, la fiecare mențiune pozitivă despre Nicolae Ceaușescu apar imediat reacții dure, agresive, chiar isterice, venite din partea unei „elite” politice și intelectuale care pare să fi decretat că istoria românilor trebuie diluată.

Un popor care declară, într-o proporție majoritară – 66% – că regretă un lider executat acum 36 de ani nu este un popor bolnav, așa cum au spus unii analiști.

Este un popor sătul de minciuni, de haos, de corupție, de promisiuni neonorate.

De ce este Nicolae Ceaușescu o problemă, deși după el n-a mai urmat nimic care să ofere oamenilor încredere, stabilitate și demnitate?

Curajul românilor de a răspunde sincer la sondaje deranjează. De ce?

Pentru că spulberă narațiunea oficială, aceea în care tranziția democratică este o poveste de succes, iar sărăcia, migrația masivă și dezastrul economic sunt simple „accidente de parcurs”.

Pentru că aruncă o lumină crudă asupra imposturii clasei politice, care nu a reușit în 35 de ani ceea ce Ceaușescu a făcut – bine sau rău – în doar 25.

De ce avem voie să vorbim despre Nicolae Ceaușescu doar negativ?

România postdecembristă a fost construită pe un consens al uitării, dar și pe o interdicție tacită a comparației.

Tinerii nu trebuie să știe că România era a patra putere industrială a Europei.

Nu trebuie să înțeleagă că am avut autonomie economică și politică, relații internaționale respectate, învățământ și medicină de top.

Nu trebuie să afle că în România se produceau avioane, trenuri, medicamente, tractoare, electrocasnice, armament.

Pentru că, dacă ar afla, ar începe să pună întrebări incomode:

De ce s-au închis fabricile?

De ce am vândut pământul și pădurile?

De ce suntem astăzi datori cu peste 210 miliarde de euro?

De ce suntem conduși de oameni care nu cunosc România reală?

Cine mai are „curajul” de a regreta?

Regretul pentru Ceaușescu nu înseamnă neapărat o dorință de întoarcere la comunism.

Înseamnă, mai degrabă, o aspirație către un stat funcțional, suveran, care își respectă cetățenii.

Nu cumva acest regret este o formă de rezistență – simbolică, dar profundă – la un sistem care a dezamăgit în mod constant, timp de trei decenii?

Pe cine sperie acest curaj al românilor?

Pe cei care știu că nu pot oferi alternative reale.

Pe cei care trăiesc din imagine, nu din performanță.

Pe cei care scriu istoria după interesul politic de moment.

Nicolae Ceaușescu nu se mai poate apăra.

Nicolae Ceaușescu nu mai poate vorbi.

Românii vorbesc în locul lui – în statistici, în sondaje, în amintiri.

Și acest lucru sperie pe mulți.

Pentru că, atunci când un popor ajunge să spună, în proporție de două treimi, că regretă un lider executat în condiții obscure, problema nu este cu trecutul, ci cu prezentul.

Și, mai ales, cu direcția greșită în care merge viitorul.

Ce se mai poate face?

România se află la o răscruce: între un trecut idealizat și un viitor care pare din ce în ce mai neclar.

Problemele structurale, analfabetismul funcțional, corupția, sărăcia, sistemul medical fragil, exodul tinerilor cer soluții urgente.

În mod cert, viitorul unei țări nu poate fi construit pe mituri sau nostalgii, dar nici pe împrumuturi cu dobânzi amețitoare și scadențe peste 40 de ani.

Ce lăsăm moștenire copiilor noștri?

Pentru România de mâine avem nevoie de lideri autentici, de responsabilitate, onestitate și de un nou contract de încredere între stat și cetățeni.

Ce mai înseamnă statul? „Băieții deștepți” de la butoane?

Popescu Piedone, șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), a fost demis de premierul Ilie Bolojan, după ce a fost plasat sub control judiciar într-un dosar de corupție.

Pe cine a supărat Popescu Piedone atât de mult încât a fost scos din jocul de putere pentru viitoarele alegeri la Primăria Capitalei?

Demisia viceprim-ministrului pentru Economie, Dragoș Anastasiu, om de afaceri, milionar în euro, în urma dezvăluirii că firma sa a dat mită unei funcționare de la Fisc timp de opt ani, aruncă în aer coaliția sau interesele sunt mai puternice decât prieteniile?

De fapt, nu cumva „șpaga de supraviețuire” dată timp de 8 ani unui funcționar cu atribuții de control – și recunoscută de fostul vicepremier – este o practică generalizată în mediul de afaceri?

Cine plătește, doarme liniștit?

Cine are curajul să gândească la pace și la viitorul nostru?

De ce se simt abandonați românii în propria țară?

De ce îl regretă românii pe Nicolae Ceaușescu?

Profesor Dan Berinde, coach certificat internațional PCC ICF și trainer acreditat ANC, deschide mintea și sufletul prin importanța „diversității generațiilor”.

Cine va conduce România de mâine?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads