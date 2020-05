Ryanair reia zborurile din 1 iulie, insa cu restrictii drastice: Pasagerii trebuie sa ceara voie sa mearga la toaleta

Ziare.

com

Cel mai mare operator low-cost din Europa anunta ca pasagerii vor trebui sa ceara voie pentru a folosi toaleta, informeaza The Guardian De asemenea, acestia vor fi obligati sa poarte masca si li se va lua temperatura atunci cand ajung la aeroport.- Pasagerii sunt indemnati sa-si ia temperatura inainte de a pleca spre aeroport;- Check-in-ul se va face online, iar biletele vor fi descarcate pe telefon;- Totodata, vor fi permise mai putine bagaje de cala;- La aeroport, pasagerilor li se va lua temperatura si vor trebui sa poarte in permanenta masca;- De asemenea, pasagerii sunt sfatuiti sa se spele pe maini si sa foloseasca dezinfectant;- La bordul aeronavei, pasagerii vor putea achizitiona mancare si bautura doar cu cardul;- Cozile la toalete nu vor mai exista, iar accesul se va face doar cu acordul insotitorilor de bord;- Compania anunta ca aeronavele vor fi dezinfectate in fiecare seara cu chimicale care rezista mai bine de 24 de ore.Odata cu izbucnirea pandemiei de coronavirus, Ryanair a mai operat doar in jur de 30 de zboruri pe zi, intre Marea Britanie si Irlanda.I.G.