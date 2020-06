7 noi alerte! Numarul mastilor neconforme a crescut ingrijorator

Ziare.

De data aceasta alertele au fost transmise de Polonia, Belgia si Malta. In aceste conditii,Marca nu este cunoscuta, dar numarul modelului este 9901 GB2626-2006 KN95. Retentia de particule/filtrul materialului este insuficienta (valoarea masurata a modului ≤ 92,7 %), iar masca s-ar putea sa nu se adapteze in mod corespunzator la fata.In consecinta, o cantitate excesiva de particule sau de microorganisme poate trece prin masca, sporind riscul de infectie in cazul in care nu este combinata cu masuri de protectie suplimentare. Produsul nu respecta Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie si standardul european relevant EN 149.Marca nu este cunoscuta, dar modelul este KN 95. Retentia de particule/filtrul materialului este insuficienta (valoarea masurata este ≤ 37 %). In consecinta, o cantitate excesiva de particule sau de microorganisme poate trece prin masca, sporind riscul de infectie in cazul in care nu este combinata cu masuri de protectie suplimentare. Produsul nu respecta Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie si standardul european relevant EN 149.Marca nu este cunoscuta. Denumirea este KN95 Protective Mask, iar tipul/numarul modelului: KN 95. Retentia de particule/filtrul materialului este insuficienta (valoarea masurata este ≤ 69,3 %). In consecinta, o cantitate excesiva de particule sau de microorganisme poate trece prin masca, sporind riscul de infectie in cazul in care nu este combinata cu masuri de protectie suplimentare. Nici acest produs nu respecta Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie si standardul european relevant EN 149.Marca KSL. Denumire: KN95 protective mask. Retentia de particule/filtrul materialului este insuficienta (valoarea masurata ≤ 67 %), iar masca nu se adapteaza corespunzator la fata. In consecinta, o cantitate excesiva de particule sau de microorganisme poate trece prin masca, sporind riscul de infectie in cazul in care nu este combinata cu masuri de protectie suplimentare. Nu respecta Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie.Marca Adiutor, KYJKKJ. Denumire: FFP2 Mask. Tipul/numarul modelului: KY2020. Produsul poarta marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protectie de catre un organism competent. Prin urmare, este posibil ca produsul sa nu indeplineasca cerintele privind sanatatea si siguranta si sa nu fie protejat in mod corespunzator atunci cand este combinat cu masuri suplimentare. Nu respecta Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie.Pentru cea de-a sasea alerta marca nu este cunoscuta, dar modelul este KN 95. Produsul poarta marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protectie de catre organismul relevant. Prin urmare, este posibil ca produsul sa nu indeplineasca cerintele privind sanatatea si siguranta si sa nu fie protejat in mod corespunzator atunci cand este combinat cu masuri suplimentare. Nu respecta Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie.Marca X.Y.T XiangYanTang. Denumire: KN 95 particulate respirator. Produsul poarta marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protectie de catre organismul relevant. Prin urmare, este posibil ca produsul sa nu indeplineasca cerintele privind sanatatea si siguranta si sa nu fie protejat in mod corespunzator atunci cand este combinat cu masuri suplimentare. Nu respecta Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie.Amintim ca incepand de pe 28 aprilie InfoCons a transmis numeroase alerte referitor la mastile de protectie neconforme.A.G.