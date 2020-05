Noi alerte pentru masti de protectie neconforme, emise de Belgia si Polonia

Ziare.

Alertele au fost emise de Polonia si BelgiaNumarul total al mastilor de protectie neconforme ajunge la 17.Iata detaliile despre aceste tipuri de masti.Marca JY.M9 Tipul/numarul modelului: FPF2, KN95 . Retentia de particule/filtrul materialului este insuficienta (valoarea masurata este ≤ 59 %). In consecinta, o cantitate excesiva de particule sau de microorganisme poate trece prin masca, sporind riscul de infectie in cazul in care nu este combinata cu masuri de protectie suplimentare.Tipul marcii nu este cunoscut, dar este model KN 95. Retentia de particule/filtrul materialului este insuficienta (valoarea masurata este ≤90%). In consecinta, o cantitate excesiva de particule sau de microorganisme poate trece prin masca, sporind riscul de infectie in cazul in care nu este combinata cu masuri de protectie suplimentare.O alta alerta a fost trimisa tot pentru un model FPF2, KN 95. Retentia de particule/filtrul materialului este insuficienta (valoarea masurata este ≤53%). In consecinta, o cantitate excesiva de particule sau de microorganisme poate trece prin masca, sporind riscul de infectie in cazul in care nu este combinata cu masuri de protectie suplimentare.Cea de-a patra alerta este pentru masti ce poarta marca MARS, model Titlurile B- B- 2001, 95. Produsul poarta marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protectie de catre un organism competent. In plus, retentia de particule/filtrul materialului este insuficienta (valoarea masurata este ≤53%). In consecinta, o cantitate excesiva de particule sau de microorganisme poate trece prin masca, sporind riscul de infectie in cazul in care nu este combinata cu masuri de protectie suplimentare.De asemenea, exista o alerta si pentru mastile marca Mei Shu Hu, modelul KN95, PM 2.5, Steroscopie protectiva Mask. Retentia de particule/filtrul materialului este insuficienta (valoarea masurata ≤93%), iar masca nu se adapteaza corespunzator la fata. In consecinta, o cantitate excesiva de particule sau de microorganisme poate trece prin masca, sporind riscul de infectie in cazul in care nu este combinata cu masuri de protectie suplimentare.O alta alerta a fost emisa pentru marca Protekcia, model CVE:CUP02, Hindernim.mx, numar de inregistrare: 1673C2017 SSA. Retentia de particule/filtrul materialului este insuficienta (valoarea masurata ≤64%), iar masca nu se adapteaza corespunzator la fata. In consecinta, o cantitate excesiva de particule sau de microorganisme poate trece prin masca, sporind riscul de infectie in cazul in care nu este combinata cu masuri de protectie suplimentare.In plus, toate aceste masti nu respecta Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie.A.G.