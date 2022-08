Cu salarii mult mai mici, romanii dau mai mult pe motorina ca austriecii si luxemburghezii

Romanii scot mai multi bani din buzunar pentru motorina decat alti europeni cu un nivel de trai mai ridicat.

Potrivit statisticii Oil Bulletin, un sofer din tara noastra care alimenta o masina diesel dadea, pe 6 mai 2019, 1,250 de euro/litru (5,95 echivalent lei).

Pretul este mai mare decat in Austria - 1,238 euro pe litru si Luxemburg - 1,143 euro pe litru, in timp ce este putin mai mic decat in Spania - 1,258 euro/litru.

Aceste tari au o populatie cu venituri mult mai mari decat romanii si, totusi, au preturi mai mici (sau similare, in cazul ibericilor) la motorina.

Pentru a face o comparatie, sa vedem cat e salariul mediu in aceste state, potrivit statisticilor nationale:

Romania - 618 euro

Spania - 1.749 euro

Luxemburg - 3.416 euro

Austria - 1.848 euro

Prin urmare, cu un salariu mediu:

un roman poate cumpara 494,4 de litri de motorina

un spaniol poate cumpara 1.390 de litri de motorina

un luxemburghez poate cumpara 2.988 de litri de motorina

un austriac poate cumpara 1.492 de litri de motorina

De asemenea, mentionam ca motorina s-a scumpit, intr-un an, cu 3,76% (de la 1,203 euro/litru) in Romania.

Ce platim, de fapt, la pompa?

* TVA, accize si alte taxe (care merg direct in buzunarul statului);

* Costuri logistice (distributie primara si secundara - salarii, intretinere, amortizari);

* Costuri de operare retea de distributie (salarii, taxe, impozite locale, utilitati, investitii obligatorii);

* Costul materiei prime (inclusiv costurile aferente aprovizionarii si prelucrarii acesteia);

* Costuri financiare (dobanzi - credite investitii, curs valutar etc.);

* Adaos comercial.

