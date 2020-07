INTERVIU Discounturi de peste 45% pe litoralul Bulgariei: "Hotelurile de 5 stele au acum preturi de 3 stele"

Campania fake news contra Bulgariei nu a functionat

Hotelurile care nu au deschis au pierdut

Turistii s-au intors multumiti

In Bulgaria si Grecia, numai turisti romani

Reducerile de 45-50% la hotelurile de 5 stele arata cat de dornici sunt bulgarii sa primeasca turisti in aceasta perioada, iar sa te bucuri de o vacanta cu intreaga familie cu numai 500 de euro, in plin sezon, este un adevarat chilipir. Nici ofertele de la 4 stele nu sunt de evitat, mai ales ca aici reducerea este de pana la 30%. Grecii au scazut si ei din preturi si romanii care nu au pretentii pot gasi studiouri in Thassos si cu 15 euro pe noapte de persoana in varf de sezon."Toate discutiile despre carantina si izolare daca vii din Bulgaria, declaratii completate si timpi lungi de asteptare la vama sau ca nu te mai primesc bulgarii sunt false. Contrar acestei campanii de fake news care ruleaza de cateva saptamani pe toate canalele de media si social media menite sa-i sperie pe oameni, romanii se duc si incep sa mearga in numar si mai mare pe litoral in Bulgaria", a declarat Lucian Badircea.Daca in lunile aprilie si mai a avut foarte multe anulari si reprogramari, pentru lunile iulie, august si septembrie nu mai exista reprogramari."Oamenii chiar merg in vacante si mai mult, chiar avem si rezervari noi. Bulgarii au venit cu oferte speciale absolut fabuloase, adica de 45-50% discount la hotelurile de 5 stele", spune directorul general.Daca inainte nu prea isi permiteau romanii care mergeau in Bulgaria vacante de peste 1000 de euro/ familie in aceste hoteluri, acum au inceput sa faca foarte multe rezervari."Si asta pentru ca hotelurile de 5 stele din Bulgaria au preturi de hoteluri de 3 stele. In schimb, hotelurile de 4 stele au venit si ele cu reduceri de 25-30% din pret. Aici vorbim de hoteluri care au cazare in regim de All Inclusive si Ultra All Inclusive. Ideea este ca hotelurile care in anii trecuti care erau scumpe si inabordabile de romani, acum datorita faptului ca au multe camere libere au venit cu aceste oferte. Adica cu banii cu care mergeai anul trecut la 5 stele, anul asta mergi la 3 stele", a afirmat Badircea.Din cauza situatiei si volumului de rezervari vs. anulari, unele hoteluri au hotarat sa nu se deschida anul acesta, insa turistii care aveau rezervari acolo sunt reorientati si cazati in unitati similare ca si conditii de stele sau superioare.In continuare, cele mai cautate statiuni de catre romani sunt Albena, Nisipurile de Aur si Sunny Beach, iar hotelurile de aici nu au un grad mai mare de 40% daca ar fi sa fac o estimare. Acest lucru a fost cauzat de teama turistilor, care in primele doua luni de pandemie s-au speriat si si-au reprogramat vacantele pentru anul viitor."Ideea este ca prin contractele pe care le-am avut si prin intelegerile pe care le-am avut cu hotelierii, le-am dat posibilitatea sa-si reprogrameze vacantele fara costuri suplimentare asa cum au facut alti turoperatori", spune turoperatorul."Avem foarte multi turisti care s-au intors din Bulgaria si vin cu un feedback pozitiv, in sensul ca sunt multumiti de cum s-au organizat hotelierii de acolo in privinta masurilor anti-COVID-19, restaurantele functioneaza la fel de bine ca si inainte. Singura diferenta la All Inclusive este ca acum nu iti mai pui tu in farfurie, ci doar alegi ce vrei si personalul specializat de ajuta", spune Badircea.Pe de alta parte, sunt multumiti turistii ca nici nu mai este la fel de aglomerat ca-n anii trecuti cand toate hotelurile erau full."S-au ieftinit si sezlongurile si umbrelutele pe plaja la hotelurile unde nu aveau asa ceva inclus in servicii. In momentul de fata pentru o umbrela si doua sezlonguri, hotelurile din Bulgaria percep 10 leva (25 de lei)", este de parere directorul.Faptul ca numarul de turisti spre Bulgaria a crescut se vede si pe autocarele charter pe care IRI Travel le are spre Bulgaria. Acestea functioneaza la capacitatea maxima admisa in concordanta cu regulile de siguranta in pandemie. Toate sunt dezinfectate dupa fiecare cursa, nimeni nu urca in autocar fara masca."Nu ma astept ca Bulgaria si Grecia sa blocheze Romania pe partea de turism. Spun asta pentru ca, in momentul de fata, majoritatea coplesitoare a turistilor care se afla in Bulgaria sunt romani si nu-si cor permite sa ne blocheze pentru ca altfel ar baga in faliment tot litoralul lor. Mai mult, daca mergeti in Thassos veti vedea ca acum, nu sunt decat romani acolo. Pe alocuri poate mai vezi cate un sarb care a ramas de dinainte de a se impune restrictiile pentru ei", spune CEO-ul.Potrivit lui, pe insula toate tavernele sunt deschise si au meniuri in limba romana, pe plaja, oriunde, totul este scris in limba romana. Ei chiar se bazeaza pe noi ca turisti in aceste luni."Si grecii chiar au oferte foarte bune acum, de la mancare pana la cazare. Imagineaza-ti ca am gasit studiouri in vile cu 15 euro de persoana pe noapte. In plin sezon, nici nu putea fi vorba de asa ceva, anul trecut. La masa, o portie de camalani, cu cartofi prajiti, salata si tzatziki - 7-8 euro. Au si oferte de genul: un gyros si o bere, 5 euro" a mai apreciat acesta.Cei care pleaca din Grecia spre Romania trebuie sa stie ca la intoarcere pot veni pe punctul vamal Makaza. Grecii te lasa sa iesi pe acolo, dar nu te lasa sa intri. Ceea ce te scuteste de cateva ore de drum.