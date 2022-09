Agroturismul ramane cel mai cautat de turistii romani, in perioada Pastelui, sustine Corina Martin, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism, care adauga ca ofertele pentru acest tip de turism au un pret mai accesibil si le permit romanilor sa respecte specificul sarbatorii.

Oficialul ANAT a enumerat destinatiile favorite de turisti pentru Pasti si a explicat de ce litoralul romanesc nu se poate compara cu cel bulgaresc.

"Destinatiile pentru agroturism sunt cele mai cautate, pentru ca, in acest an, ca principiu ele au si un pret ceva mai accesibil si inca reprezinta, pentru romani, o intoarcere catre traditii.

Mai ales de Paste, ne dorim sa ajungem intr-o destinatie in care sa putem si sa respectam specificul sarbatorii si al traditiei in sine. Dupa care, destinatiile montane. Dar nu neaparat doar Sinaia sau Brasov.Dar oricum pe primul loc agroturismul. Bran-Moeciu cred ca este in top, dupa solicitari, si, bineinteles, Bucovina", a declarat Corina Martin. Citeste mai multe despre Romanii cauta un Paste low-cost pe Business24.ro.

