Romanii n-au renuntat la concediile de lux

Turistii romani nu au renuntat, in vara care tocmai a trecut, la croazierele de lux, de zeci de mii de euro.

Romanii cu bani au mai taiat cateva mii de euro din bugetul de vacanta si au ales destinatii mai apropiate de tara in detrimentul destinatiilor exotice, insa nu au renuntat sa-si petreaca concediile in strainatate, potrivit Gandul .

Agentiile de turism au tras linie si au numarat pachetele vandute in aceasta vara. Astfel, la agentia Prestige Tour, cea mai scumpa vacanta a costat 43.000 de euro. Sejurul de 11 nopti la un hotel de cinci stele din Turcia a fost platit de o familie compusa din sapte membri: doi parinti, doi bunici, doi copii si bona acestora.

"Familia a inchiriat o vila privata in cadrul hotelului, cu trei dormitoare principale si doua dormitoare secundare, piscine interioare si exterioare, avand la dispozitie propriul valet si bucatar", a declarat Mircea Vladu, presedintele agentiei.

De asemenea, doua cupluri s-au casatorit in Grecia. La nunta din Creta au participat 40 de persoane, cu tot cu miri, distractie care a costat in total 20.000 de euro, iar la cea din Rhodos au petrecut 30 de persoane, intr-un sejur de 15.000 de euro. Suma a asigurat transportul cu avionul, cazarea la cinci stele, masa, petrecerea de nunta si ceremonia religioasa, pentru toata lumea.

La Christian Tour, in topul celor mai luxoase sejururi se afla Creta si Santorini, pentru care turistii au dat aproximativ 3.000 de euro/persoana, timp de sapte nopti, la cinci stele, cu demipensiune, transportul cu avionul si cu tot felul de servicii exclusiviste.

Tot anul acesta acesta, doi romani au platit 54.150 de euro pentru un periplu pe mare, format din mai multe croaziere, care sunt inca in desfasurare. Croaziera de la Amsterdam la New York, timp de 30 de zile, a costat 18.850 de euro, iar voiajul in jurul lumii, de 102 zile, 29.000 de euro.