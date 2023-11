Unde mergi la mare cu tarife reduse cu aproape 50%

Cu aproximativ 80 de euro mergi in weekend in Ipsos (Corfu), cu toate cheltuielile incluse! Tariful vacantei a fost redus de la 158 de euro. Daca vrei sa mergi in Turcia, ai de ales intre un sejur de 6 zile in Antalya cu 227 de euro, taiat de la 515 euro, si o vacanta de 8 zile in Alanya, care a fost redusa de la 545 euro la 290 de euro.

O mini-vacanta in Albena te costa in aceasta perioada 49 de euro. Pretul vacantei a fost redus de la 97 de euro si acopera 3 nopti cazare cu all inclusive la un hotel de 4 stele din statiune, dar si taxa de statiune. Plecarea catre Albena - 29 mai, potrivit MONEY.ro.

Cu 79 de euro mergi la sfarsit de mai in statiunea Ipsos din Insula Corfu. Tariful acopera 7 nopti cazare la un hotel de 2 stele din statiune si transportul cu autocarul. Pretul sejurului a fost redus de la 158 de euro. Pe 29 mai se pleaca spre Corfu.

