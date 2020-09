Asociatia Energia Inteligenta: Pretul gazelor va creste in aceasta iarna, dar nu pentru populatie

"Prognozele meteorologice pentru iarna 2020/2021, arata o iarna blanda cu episoade severe de frig si viscol, astfel incat cererea de gaze in regiunea centrala si est europeana probabil se va situa la nivelul cererii din ultimii ani. Evolutia pretului gazelor in regiune probabil va urma un usor trend ascendent, odata cu cresterea cererii fara ca probabil pretul mediu al gazelor in lunile de iarna sa depaseasca 14 -15 euro/MWh (68 - 72,75 lei/MWh)", se arata intr-un articol al Asociatiei.Potrivit lor, Romania se inscrie in acelasi scenariu, cu o prognoza de iarna usoara, dar cu episoade de frig si viscol, fapt ce determina probabil un consum similar ultimelor ierni, cu maxime de consum in zilele friguroase."Cantitatea mare de gaze depozitate in depozitele din Romania (peste 90% din capacitatea depozitelor), temperaturile ridicate prognozate pentru lunile octombrie si noiembrie 2020, dar si costurile ridicate ale gazelor din depozite, probabil va duce la extragerea gazelor din depozite abia din luna decembrie 2020, ceea ce va face ca disponibilul de gaze din inmagazinare la nivelul lunilor ianuarie si februarie 2021 (lunile cu consumurile cele mai mari la nivel zilnic) sa fie la un nivel de 25-30 mil mc/zi, fapt ce va permite teoretic acoperirea consumului de gaze al Romaniei exclusive din intern, in majoritatea zilelor de iarna", mai spun reprezentantii Asociatiei.Oficialii mai noteaza ca, in zilele cu temperaturi foarte scazute (daca numarul consecutiv al acestora nu va depasi 7 zile), Romania va avea nevoie de 5-15 mil. mc/zi gaze din import, gaze care nu ar trebui sa fie (exceptand accidentele) o problema in a fi achizitionate din import avand in vedere pretul comparativ al gazelor din import cu pretul din Romania, dar si importantele modificari in infrastructura romaneasca care vor asigura in iarna urmatoare, curgerea mai rapida a gazelor din Ungaria catre principala zona de consum din Romania, Bucuresti - Ploiesti, urmare a statiilor de comprimare montate in sistemul romanesc de transport in ultimul an si a constructiei conductei BRUA."Este posibil in acelasi timp, ca alte zone ale Romaniei sa aiba deficit de gaze datorita configuratiei actuale a sistemului de transport gaze. Evolutia pretului marfa a gazelor naturale in Romania (exclusiv servicii) va urma un trend ascendent in lunile urmatoare putand atinge un pret maxim de 81,65 lei/MWh in iarna 2020/2021", mai spun oficialii.In ceea ce priveste consumatorul final de gaze din sectorul casnic, expertii nu intrevad schimbari semnificative la nivelul pretului pe care acesta o sa-l plateasca, pretul gazelor va fi la un nivel aproape identic pentru majoritatea consumatorilor casnici cu pretul platit in iarna 2019/2020.