Autoritati: Schimbati furnizorul de gaze pentru ca veti gasi oferte si cu 15% mai mici

Consiliul Concurentei anunta investigatie preventiva in piata gazelor

"Pe comparatorul de preturi, veti vedea cel putin opt oferte cu pretul mai mic decat cel al furnizorului actual, mai mic cu 10% pana la 15%. Daca acum pretul este de 134 de lei pe MWh, sunt oferte si cu 108 lei pe MWh", a spus Nicolae Havrilet, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in cadrul dezbaterii online Energy Forum - "Liberalizarea pietei de gaze si energie electric".Marii furnizori de gaze, E.ON si Engie, au trimis consumatorilor casnici oferte cu acelasi pret ca pana acum. Aceasta in timp ce autoritatile au anuntat ca populatia va plati cu 10-15% mai putin odata cu liberalizarea, intrucat cotatia gazelor pe bursa a scazut.Cu o saptamana inainte de liberalizarea pietei gazelor, care a avut loc la 1 iulie, ministrul Economiei, Virgil Popescu , se declara dezamagit de reactia furnizorilor, in special a furnizorilor mari care au incercat sa profite de pe urma faptului ca romanul e conservator si poate ca nu se informeaza corect.Ministrul mai anunta ca in cazul in care marii furnizori nu vor scadea preturile, Legea concurentei permite Guvernului sa intervina in piata pentru o perioada de sase luni.Pentru ca marii furnizori de gaze inca mai tin la pret in aceasta perioada, Consiliul Concurentei a anuntat ca deja deruleaza o investigatie preventiva pe piata gazelor.Acopul anchetei este acela de a vedea daca furnizorii au tentative de blocare a consumatorilor care vor sa se mute la alta companie, urmand ca peste aproximativ o luna sa decida in ce fel va interveni in piata."Vrem ca lucrurile sa mearga bine in toamna, cand incepe sezonul rece si cand consumul creste. Va dura ceva timp pana cand ne hotaram fiecare unde sa ne facem contractul, pana cand toti consumatorii interesati vor dobandi cunostintele necesare, deci avem cateva luni la dispozitie ca acest mecanism sa mearga mai bine, ca toamna sa ne prinda cu contracte cat mai avantajoase care sa reflecte conditiile bune din piata din acest moment", a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.Seful Concurentei a afirmat ca se vor strange date, dar vor sa astepte pana la sfarsitul lunii pentru a trage primele concluzii."Zona unde putem fi eficienti este a preveni sau a interveni atunci cand se vad semne ca se blocheaza migratia clientilor de la un furnizor la altul. Vedem deja ca au aparut oferte mai atractive decat cele pe care le aveam in contractele de pana acum si e important sa fie lasati liber clientii sa se mute de pe contractele actuale, mai dezavantajoase, inspre cele mai bune si asta ii va obliga si pe cei doi mari furnizori, ca sa nu-si piarda clientii, vor fi si ei obligati sa dea conditii mai bune si vedem ca au aparut si ei deja cu oferte mai bune", a mai spus Chiritoiu.