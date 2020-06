Consiliul Concurentei: Liberalizarea pietei gazelor trebuie sa conduca la preturi mai mici pentru consumatori

Ziare.

"In contextul liberalizarii pietei gazelor pentru consumatorii casnici, Consiliul Concurentei atrage atentia ca, atat pe palierul angro cat si pe cel cu amanuntul (client casnic), trebuie sa se manifeste un mediu concurential normal, astfel incat preturile sa se formeze liber pe baza cererii si ofertei, in conditiile in care exista doar doi mari producatori interni,", anunta autoritatea de concurenta."Liberalizarea are loc in contextul in care pretul gazelor naturale pe pietele externe inregistreaza o tendinta de scadere, ceea ce trebuie sa conduca la o reducere a preturilor pentru consumatori", spun reprezentantii Consiliului Concurentei.Ei afirma ca operatorii economici mari trebuie sa actioneze responsabil atat in relatia cu concurentii lor mai mici, cat si cu clientii si sa nu foloseasca abuziv pozitia dominanta sau sa nu realizeze intelegeri anticoncurentiale.In acelasi timp, este foarte important pentru evolutia pietelor concurentiale ca la sursa interna de gaze naturale sa aiba acces furnizorii (atat mai mari, cat si mai mici) si consumatorii care (prin cantitatile consumate si parametrii tehnici de functionare) au potentialul de a realiza achizitii direct de la aceasta sursa."Ne dorim ca procesul de liberalizare sa asigure clientiilor casnici conditiile pentru a-si modifica contractele de furnizare a gazelor naturale astfel incat sa obtina cel mai bun pret si cele mai bune servicii asociate. Consumatorii trebuie sa aiba increderea ca pot schimba in mod liber furnizorul, fara ingerinte din partea furnizorului actual al operatorului sistemului de distributie. In acest fel, consumatorii pot genera o presiune concurentiala care se poate transmite pe lantul productie-furnizare si poate determina obtinerea unor conditii contractuale mai favorabile", a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Concurentei.Este foarte importanta informarea continua a consumatorilor cu privire la ofertele alternative puse la dispozitie de furnizorii de gaze naturale. Consumatorii pot evalua ofertele accesand comparatorul de preturi pus la dispozitie pe site-ul autoritatii de reglementare, ANRE "In perioada urmatoare vom colabora cu autoritatile competente - Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului ( ANPC ), dar si Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - pentru a imbunatati accesul consumatorilor la informatiile relevante astfel incat acestia sa poata lua o decizie fundamentata de contractare a gazelor naturale, dar si pentru a preintampina eventuale actiuni de blocare a migratiei clientilor; in acelasi timp vom discuta cu furnizorii de gaze naturale in vederea identificarii unor posibile bariere in ceea ce priveste cresterea gradului de concurenta in piata" a mai declarat presedintele Consiliului Concurentei.Autoritatea de concurenta va continua actiunile de monitorizare si va interveni prin utilizarea tuturor instrumentelor legale pe care le are la dispozitie (in principal prin investigarea cazurilor de abuz de pozitie dominanta si a intelegerilor anticoncurentiale,).La nivelul pietei interne a gazelor naturale mecanismele concurentiale se manifesta preponderent din anul 2015, atat pe palierul angro cat si pe cel al pietei cu amanuntul (la nivelul consumatorilor noncasnici). Etapa de la 1 iulie 2020 marcheaza inceputul trecerii unui numar de circa 3,4 milioane de clienti casnici din piata reglementata de furnizare a gazelor naturale in cea concurentiala.