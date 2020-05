Ministrul Economiei: Furnizorii de gaze fac o golanie cu preturile din ofertele pe care le trimit in prezent clientilor

Guvernul va interveni cu OUG

"Ceea ce fac furnizorii in momentul de fata - sa trimita oferte (pentru perioada de dupa 1 iulie 2020, cand se liberalizeaza piata gazelor naturale - n.red.), 'semnati cu noi', ca va tinem pretul constant, eventual vi-l mai scadem cu un 1-2-3 lei, iar mi se pare o golanie, ca sa-i spun tot asa, pentru ca nu poti sa vii in acest program dein care tu (furnizorii de gaze - n.red.) nu cumperi gazul la 25 (de lei/MWh - n.red.), dar il cumperi la 28, la 30 de lei, deci cu mult sub pretul cu care il cumparai, si tu mentii pretul catre clientul casnic sau catre clientul industrial care iti este captiv la acelasi pret.Or, acest lucru nu se poate intampla, acest lucru nu va ramane asa, o sa am o intalnire cu furnizorii sa le explic ca reducerea sau cel putin parte din reducerea pretului la achizitie sa se regaseasca in pretul consumatorului", a afirmat Virgil Popescu, joi seara, la B1 TV.Ministrul Energiei a sustinut ca in ultima instanta Guvernul poate interveni pentru limitarea adaosurilor comerciale practicate de furnizorii de gaze naturale, pe baza Legii Concurentei."Daca nu, am discutat cu Consiliul Concurentei si avem modalitate de interventie, pe Legea Concurentei, nu-i vom lasa ca profitul pe care l-ar putea obtine din diminuarea pretului la gaze, tot pe seama producatorilor, pentru ca tot producatorii vor fi cei fraieriti, de data asta pretul este jos si n-ai ce sa-i faci... Ne vom asigura ca acea diferenta se va regasi in jos in factura.Avem instrumente pe Legea Concurentei. Noi am discutat deja cu Consiliul Concurentei, el urmareste foarte bine comportamentul in piata al jucatorilor furnizori de gaze, si vom lua masuri:, daca vor distorsiona piata si nu vor intelege ca nu poti sa exploatezi acest moment pe seama producatorilor si a consumatorilor. (...)Nu vreau speculatii pe piata si ma voi uita ca sa nu existe speculatii pe piata. Va spun foarte ferm ca vom interveni daca vom vedea comportament (neconcurential al furnizorilor - n.red.)", a adaugat Virgil Popescu.Ministrul Energiei a precizat ca in prezent pretul gazelor naturale in hub-ul de la Baumgarten este foarte mic, de aproximativ 25 de lei per megawat. Ordonanta 114 a fost o golanie facuta pe fata la acea vreme de Dragnea si de PSD si de Valcov, iar noi in momentul in care am preluat guvernarea, pe 4 noiembrie, este primul lucru pe care ne-am asumat ca-l abrogam, si l-am abrogat.Am negociat cu Comisia Europeana, pentru ca acea Ordonanta 114 ne-a adus si un infringement, si am promis - si ne tinem de cuvant - liberalizarea pretului la gaze naturale incepand cu data de 1 iulie, si a energiei electrice la 1 ianuarie 2021.Nestiind vreodata ca vom ajunge in aceasta situatie a pandemiei, care ne-a afectat pe toti, inclusiv industria de petrol si gaze, practic putem spune ca data de 1 iulie este o data extraordinar de buna pentru a liberaliza pretul la gaze naturale - pretul pe pietele europene fiind foarte mic.Practic, acum, astazi, pretul la gaze naturale de la principalul hub de la Viena de la Baumgarten este in acest moment undeva la 25 de lei pe megawat. La noi e mai mult decat dublu. (Pandemia - n.red.) este o conjunctura de piata care nu te gandesti ca ai putea s-o traiesti de mai multe ori in viata", a explicat Virgil Popescu.Ministrul Energiei a sustinut ca la iarna pretul de pe facturile de gaze naturale ale populatiei va scadea."Ma astept ca si la energie electrica, chiar daca tariful e reglementat, sa avem o scadere (pe factura - n.red.), nu mare, ci mica, 1-2%, dar sa vad o scadere a pretului la energie electrica, iar la gaze naturale ma astept la o scadere a pretului.Vreau sa regasesc scaderea pretului de achizitie in pretul consumatorului, pentru ca distributia nu a crescut si nu au de ce sa-si mareasca profitul pe seama clientilor casnici. (...) Ma astept ca si in perioada de iarna pretul sa fie mai mic si ma astept ca pretul mediu sa fie mai mic, pentru ca estimarile noastre sunt ca in Romania se va tranzactiona gaz, chiar pentru perioada de iarna, undeva in jurul cifrei de 50 de lei, poate 55 de lei maxim.Asta inseamna ca este sub pretul achizitiei din momentul de fata, asta inseamna ca oricum pretul trebuie sa scada pe factura, inclusiv iarna. Iar daca luam o medie iarna-vara, va trebui sa avem o scadere care sa se simta in buzunarul romanilor si va spun sincer ca vom urmari acest lucru.Daca nu se va intampla acest lucru de buna-voie, vom interveni pe Legea Concurentei. Nu putem lasa ca cineva sa profite de pe urma acestei liberalizari, care pana la urma este o liberalizare facuta ca sa scada pretul cetateanului, clientului industrial, sa castige toata lumea", a incheiat Virgil Popescu.