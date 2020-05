Virgil Popescu explica de ce platim cel mai scump gaz din Europa: Piata, dezechilibrata de OUG 114

Ziare.

"Piata a fost complet dezechilibrata in momentul aparitiei OUG 114 care, practic, a plafonat pretul la producator. Acel 68 de lei, la vremea aceea, era 68 de lei cu mult sub pretul pietelor regionale, iar pretul la consumatorul casnic si la consumatorul industrial a ramas cel putin la acelasi nivel. La industrial chiar a crescut. Practic, aceasta diferenta de pret s-a dus in buzunarul furnizorilor", a spus Popescu intr-o emisiune la B1TV.Potrivit ministrului, profitul s-a mutat de la producatori la furnizori nu numai in privinta gazelor naturale, ci si la energia electrica, companiile de stat Hidroelectrica si Nuclearelectrica fiind afectate."A fost o golanie facuta pe fata de Dragnea si de PSD la acea vreme. Cred ca domnul Valcov era creierul, pentru ca la acea vreme dumnealui era creierul economic al PSD. O golanie pe care noi, cei care am preluat guvernarea in 4 noiembrie, ne-am asumat ca o abrogam si am abrogat. Am negociat cu Comisia Europeana pentru ca acea OUG 114 ne-a adus si intr-un infringement cu Comisia Europeana si am promis si ne tinem de cuvant:", a spus ministrul.Ministrul Economiei a afirmat ca in paralel cu liberalizarea pretului la gaze naturale va exista un program de gaze in asa fel incat gazul sa fie accesibil pentru consumator, "nu numai pentru cei 2 furnizori mari care cumparau cantitate".Virgil Popescu este de parere caPotrivit ministrului, schimbarea furnizorului nu este obligatorie, iar ceea ce fac acum cei care trimit oferte sunt "golanii"."Nu este obligatoriu sa schimb acum furnizorul, iar ce fac unii in momentul de fata, ca trimit oferte si spun 'semnati cu noi ca tinem pretul constant, eventual mai scadem cu 1-2-3 lei', iar mi se pare o golanie. Nu poti sa vii cu acest program in care tu cumperi gazul poate la 30 de lei, deci cu mult sub pretul la care il cumparai si tu mentii pretul catre clientul casnic sau catre clientul industrial care iti este captiv, la acelasi pret.Or, acest lucru nu se poate intampla. O sa am o intalnire cu furnizorii, sa le explic ca doresc ca reducerea sau cel putin o parte din reducerea pretului de achizitie sa se regaseasca in pretul consumatorului, iar daca nu, am discutat cu Consiliul Concurentei si avem modalitate pe Legea Concurentei nu ii vom lasa ca profitul pe care l-ar putea obtine prin diminuarea pretului la gaze iar pe seama producatorilor pentru ca tot producatorii vor fi fraieriti. De data aceasta pretul pietei este jos si nu ai ce sa ii faci si ne vom asigura ca acea diferenta de pret se va gasi in factura", a explicat Virgil Popescu.