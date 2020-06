CJ Ilfov a lansat un site pentru producatorii locali de alimente

Ziare.

com

Pentru a se putea inscrie pe site, acestia trebuie sa aiba atestat de producator.Inscrierea se face gratuit, accesand link-ul https://produsinilfov.ro/vreau-sa-vand/ CJ Ilfov spune ca site-ul este creat atat pentru producatori, cat si pentru cumparatori. Acestia se pot inscrie pe site, accesand link-ul https://produsinilfov.ro/vreau-sa-cumpar/ , astfel incat anuntul lor sa ajunga rapid la producatorii locali."Platforma https://produsinilfov.ro/ a fost creata special pentru a sprijini producatorii locali sa isi vanda mai usor produsele, nu doar in judet, ci si in Bucuresti si restul tarii. Cumparatorii pot gasi astfel mai usor alimente traditionale, artizanele, sanatoase si gustoase si sprijina in acest fel si comunitatea locala", au transmis reprezentantii consiliului, intr-un comunicat remisEi precizeaza ca plata nu se face pe site si ca prin acesta doar se intermediaza relatia dintre producatori si cumparatori, cei doi stabilind ulterior detaliile privind livrarea si plata.A.G.