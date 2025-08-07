Statul ridica rata inflatiei prin tarifele practicate de autoritatile locale

Vineri, 15 Octombrie 2010, ora 08:59
Statul ridica rata inflatiei prin tarifele practicate de autoritatile locale
Tarifele practicate de autoritati, in special de cele locale, cresc mai mult decat media nationala a scumpirilor, ridicand rata inflatiei din Romania la cele mai inalte cote.

Preturile reglementate la gaze, salubritate, curent electric sau transporturi au crescut mai mult decat cele de pe piata libera, arata Consiliul Concurentei, citat de Adevarul.

Ponderea produselor si serviciilor cu preturi administrate in totalul cosului de consum, care masoara rata inflatiei, este semnificativa (16,3% in anul 2010, nivel care plaseaza Romania pe locul al treilea in UE), se arata in raportul "Provocarile pietei unice si concurenta in sectoarele sensibile", lansat joi de Consiliul Concurentei.

De asemenea, administrarea pretului nu se adreseaza unui monopol in domeniu, pentru ca exista concurenta, fiind active si alte companii care transporta calatori pe liniile detinute de compania CFR Infrastructura", arata autorii analizei.

Totodata, in acest caz, "administrarea pretului nu constituie o politica sociala, deoarece impactul majorarii pretului asupra anticiparilor inflationiste este mai daunator decat protectia obtinuta pentru un numar limitat de utilizatori". Raportul mai arata ca majorarile de preturi administrate mai mari decat cele de pe pietele libere demonstreaza ca "autoritatile de reglementare nu au forta necesara pentru a impune agentilor economici criterii de eficienta economica".

#servicii autoritati, #rata inflatiei Romania, #tarife autoritati locale , #preturi produse
