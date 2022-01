Cele mai scumpe si pretentioase ceasuri din lume

Pana acum cateva decenii, ceasul era un accesoriu scump, dar preturile s-au depreciat in ultimul timp, dupa ce tehnica electronica a lansat pe piata ceasurile fara arc, cu baterie.

Astfel, costul unui ceas a ajuns o nimica toata, dar asta nu schimba pretuirea ceasurilor de marca, menite sa ofere si alte detalii in afara de ora exacta si mai ales menite sa contribuie la pretentiile cu care se poate fandosi posesorul, ca sa vada toata lumea ce poarta el la mana.

Mana fiind mai vizibila decat buzunarul, ceasurile, adesea din aur, purtate odinioara in buzunarul de la vesta, au disparut odata cu portul acesteia.

Dar fabricile cu vechi traditii, majoritatea din Elvetia, inca mai produc acele minunate bijuterii, cu care atragi atentia ca esti cineva, cand il vad asezat la mana. Portalul Mixtuff ofera cateva exemple al caror pret iti taie respiratia:

Hublot Classic Fusion Haute Joaillerie

Pretul: un milion de dolari. La prelucrarea si montarea pieselor din care este executat ceasul, a lucrat timp de 1.800 ore o echipa formata de 15 oameni, iar la testarea si controlul calitatii a lucrat o alta echipa de specialisti, timp de 200 ore. Aceasta este cea mai scumpa piesa a fabricii elvetiene Hublot, fondata in 1980 si care produce numai ceasuri de lux.

Roger Dubuis Excalibur Quatuor

Produs, bineinteles, tot in Elvetia, ceasul are un pret afisat de un milion franci elvetieni, echivalent cu 1,125 milioane dolari. Este primul ceas din lume realizat cu carcasa din siliciu, ceea ce ii asigura o inalta fiabilitate. Siliciul este de doua ori mai usor decat titanul si de patru ori mai rezistent decat acesta. I se spune si "ceasul nemuritor".

Jaeger-LeCoultre Hybris Mechanica a Grande Sonnerie

Se vinde in magazine cu 1.474.070 dolari si a fost construit din 1.300 piese asamblate. Compartimentul muzical al ceasuului este prevazut sa poata canta o melodie, la comanda celui care il poarta. Melodiile sunt atat de atragator alese, incat pentru unii par mai interesante decat insusi ceasul.

Vacheron Constantin Tour de I'Ile

Lansat cu prilejul aniversarii de 250 ani a brandului Vacheron Constantin, acest ceas a fost fabricat in numai 7 exemplare, ceea ce lasa de inteles ca, intr-un viitor mai apropiat sau mai indepartat, va deveni un exemplar de colectie foarte pretuit. De altfel, este pretuit si astazi, avand un pret aflat de 1.538.160 dolari. Firma elvetiana Vacheron Constantin nici nu produce ceasuri sub pretul de un milion bucata.

Greubel Forsey Art

Spre deosebire de toate celelalte piese prezentate pana acum, care sunt ceasuri de mana, acesta este un ceas de birou. Expus in cadrul saonului SIHH2013, a urcat rapid pretul, ajungand sa coste aproape 1,6 milioane dolari. Atrage in mod deosebit designul acestui ceas, realizat de un renumit specialist in estetica, Willard Wigan.

The Richard Mille RM 56-01

Piesa este o raritate, fiind executata din safir, un material rar si foarte pretuit. Trebuie mentionat ca safirul este o piara pretioasa din categoria corindonului, de culoare albastra. In varianta rosie, corindonul se numeste rubin. Fireste, piatra pretioasa ridica si pretul splendidului ceas: 1,85 milioane dolari.

Richard Mille Tourbillon RM 56-02 Sapphire

Dupa succesul tipului precedent, fabricantul elvetian Richard Mille a mai produs o varianta in 2014, depasind cu acest prilej bariera de pret a ceasurilor elvetiene, de 2 milioane dolari. Noul RM 56-02 Saphirre costa 2,02 milioane.

A. Lange & Sohne

Dar iata ca cel mai scump ceas din lume nu l-au podus, totutsi, elvetienii. El apartine firmei germane A.Lange & Sohne si costa 2.497.000 dolari, respectiv 1.920.000 euro. El include un contor de minute actionat la comanda, un cronograf, un calendar perpetuu si un indicator cu fazele lunii.

