Cumpara Fabricat in Romania.

Pare intr-adevar un gest neinsemnat.

Te uiti pe eticheta si, daca iti place, daca crezi ca este de calitate, daca crezi ca pretul e corect si mai ales daca vezi ca este Fabricat in Romania, alegi spre a cumpara.

Insa, fara sa realizezi, gestul tau din acel moment are puterea sa antreneze o reactie in lant de neoprit.

Comerciantul comanda din nou si in surplus la producator, indiferent ca acesta este un mester popular, un antreprenor din orasul tau sau o companie multinationala care a ales Romania ca sa investeasca.

Fabricantul produce mai mult si ajunge sa contracteze in excedent de la un numar mai mare de furnizori.

Toti vor avea nevoie de mijloace de transport pentru a duce ceea ce se manufactureaza.

Vor aparea noi producatori, noi furnizori, noi companii de transport.

Se vor crea noi locuri de munca, unde vor fi angajati copiii tai, prietenii tai, cunoscutii tai.

Multe dintre bunurile fabricate de ei vor ajunge sa fie exportate pe toate meridianele devenind ambasadori de exceptie.

Banii vor ramane in tara si vor fi mai multi pentru infrastructura, educatie, sanatate, sport, cultura.

Competitia dintre producatori si dintre comercianti va fi in folosul tau, pentru ca va rezulta in calitate mai buna si in preturi decente.

Puterea sta in gesturile mici ale celor multi, Romania a aratat asta pe 16 noiembrie intregii lumi.

A cumpara Fabricat in Romania are de buna seama puterea de a schimba viitorul copiilor nostri.