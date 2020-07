Romania, tara producatoare de legume, a importat in 2019, de 6 ori mai mult decat a exportat

Aprilie a fost luna cu importuri de aproape 100.000 de tone de legume

Am exportat legume de 6 ori mai putin decat am importat

Tot anul trecut, Romania a reusit contra-performanta de a exporta de sase ori mai putine legume decat a importat.Chiar si in lunile in care legumele autohtone sunt recoltate, Romania a avut cote maxime de importuri. Mai mult, daca ne uitam la topul legumelor importate vedem ca desi Guvernul sustine de mai bine de doi ani fermierii cu sume substantiale, rosiile din afara fac mare concurenta celor din tara."N-ar fi nici o problema daca exporturile in aceeasi perioada ar fi mult mai mari decat importurile. Din pacate, producatorii de legume romani, sunt concurati puternic si chiar in plin sezon de importuri. Si nu vorbim neaparat de legume proaspete, ci si de legume congelate, care, in iulie 2019 de exemplu, au avut cea mai mare pondere in total importuri realizate de tara noastra. Se importa de toate, iar cel mai grav, acest lucru se intampla inclusiv in perioadele in care exista marfa romaneasca din abundenta. Ori, cel care sufera, in primul rand, este producatorul roman, care de multe ori ramane cu marfa nevanduta", sustin realizatorii studiului.Doar la nivelul lunii iulie 2019, Romania a importat o cantitate de 25.635 tone de legume, in valoare de 20,6 milioane de euro, iar in topul produselor importate au intrat legumele congelate, cartofii, morcovii, legumele pastai uscate, tomatele si ceapa.In celelalte luni au fost inregistrate valori oarecum similare, desi productia locala este in plin sezon. Astfel, in august, Romania a importat 25.097 de tone de legume, in iulie o cantitate de 25.635 tone, in iunie 32.804 de tone si in septembrie 34.249 de tone.Pe de alta parte, aprilie a fost luna cu cele mai mari importuri (96.631 tone), in timp ce, in august, au fost inregistrate cele mai mici volume importate, respectiv 25.097 de tone, se arata in studiul Cooperativa Tara Mea.In 2019, importurile de legume au atins 740.000 de tone, in valoare de 516 milioane de euro, raportat la 678.318 tone si o valoare de 424,3 milioane de euro, in 2018, arata statistica oficiala.Principalii furnizori de legume au fost Olanda si Polonia, cu peste 10.000 de tone, urmate de Turcia, Germania, Franta, Grecia, Ungaria, Spania, Italia si Egipt.Pe de alta parte, exporturile au atins 121.000 de tone, in valoare de 95,6 milioane de euro.Anul trecut, Romania a produs 3,57 milioane de tone de legume, in scadere fata de anul anterior, cand se atinsese un volum de 3,7 milioane de tone.